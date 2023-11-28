8 продуктів, які ніколи й нізащо не можна класти в мікрохвильовку

Мікрохвильова піч є майже на кожній кухні, адже це не замінний прилад, який полегшує життя. Вона чудово допомагає розморозити заморожені продукти або приготувати страви. Однак, є деякі продукти, які категорично не можна класти у мікрохвильовку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating Well.
Виноград подобається багатьом, його часто додають до десертів та навіть у салати. Однак, його точно не можна класти в мікрохвильову піч.
Якщо ви розігріваєте в мікрохвильовці десерт, у складі якого є свіжий виноград, це теж може бути небезпечно. Мікрохвильовка перетворить виноград на "розплавлену плазму". Він може вибухнути всередині приладу.
"Дивовижна реакція відбувається під час розігрівання винограду в мікрохвильовій печі. Зокрема, це відбувається, коли він розрізаний навпіл. Створюється плазма, яка виглядає як мініполум'я" - розповіла експерт з харчування Габріель Макграт.
Якщо ви хочете помістити сирі яйця, які зберігаються в холодильнику, у мікрохвильову піч, то зупиніться негайно!
Яйця зі шкаралупою можуть миттєво вибухнути та створити величезний безлад, а в деяких випадках і пошкодити прилад. Розігрівати яйця в мікрохвильовці можна лише без шкаралупи.
"Доведено, що цілі сирі яйця вибухають у мікрохвильовій печі, і навіть можуть вибухнути у вас у роті, коли ви їх вкусите. Це може призвести до проблем зі слухом", - додала експерт.
Під впливом мікрохвильового випромінювання оброблене м’ясо утворює продукти окислення холестерину (COP). Фахівець додала, що це призводить до розвитку атеросклерозу (утворення бляшок та затвердіння артерій.
Отже, розігріваючи їх у мікрохвильовій печі, ви можете поставити під загрозу здоров’я свого серця. Краще уникати цього з обробленим м’ясом, щоб бути обережним.
Попри те, що моркву справді можна готувати і розігрівати у мікрохвильовій печі, сирі неочищені овочі потенційно небезпечні. Якщо їх недобре помити, то бруд та мінерали з ґрунту можуть спричинити іскри у приладі.
І те саме стосується хот-догів. Дуга може виникнути через нерівномірне змішування солі та добавок. Якщо це станеться, негайно вимкніть мікрохвильову піч.
Щоб захистити дитину, не ставте грудне молоко в мікрохвильову піч. Мікрохвильова піч не розподіляє тепло рівномірно, що може створити дуже гарячі плями в рідині, а це небезпечно для дитини.
Габріель Макграт радить замість цього поставити пляшку під гарячу проточну воду з-під крана. Це займе приблизно одну-дві хвилини. Так молоко безпечно нагріється.
Перець чилі, а особливо найгостріші його види, має у своєму складі вибухонебезпечний елемент - капсаїцин.
Якщо перець покласти під прямі електромагнітні промені, він починає диміти і може навіть загорітись. Дим і вогонь із червоного перцю можуть серйозно обпекти шкіру.
Що може бути легше, ніж підігріти водичку в мікрохвильовці. Але статистика свідчить, що найбільше опіків, особливо у дітей, виникали після нагрівання води у мікрохвильовці. Електромагнітні хвилі з мікрохвильовки дуже сильно підігрівають воду, від чого молекули води розщеплюються, що і може супроводжуватися навіть кипінням і вибухом посудини.
Розігрівання томатного соусу в мікрохвильовій печі часто може призвести до "харчового" вибуху та, як наслідок, небезпеки ураження електричним струмом.
Все тому, що температура, необхідна для нагрівання томатного соусу, зазвичай висока, тож у печі встигає накопичитися багато пари.
"Замість цього розігрівайте соуси на плиті, де ви можете їх перемішувати, щоб уникнути утворення гарячих плям. Це збереже ваше здоров’я і позбавить вас від клопоту з прибиранням" - додала експерт з харчування.
Раніше ми повідомляли, що категорично не можна робити з мікрохвильовкою.
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