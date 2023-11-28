8 продуктів, які ніколи й нізащо не можна класти в мікрохвильовку

Виноград

Виноград подобається багатьом, його часто додають до десертів та навіть у салати. Однак, його точно не можна класти в мікрохвильову піч.

Якщо ви розігріваєте в мікрохвильовці десерт, у складі якого є свіжий виноград, це теж може бути небезпечно. Мікрохвильовка перетворить виноград на "розплавлену плазму". Він може вибухнути всередині приладу.

"Дивовижна реакція відбувається під час розігрівання винограду в мікрохвильовій печі. Зокрема, це відбувається, коли він розрізаний навпіл. Створюється плазма, яка виглядає як мініполум'я" - розповіла експерт з харчування Габріель Макграт.

Сирі яйця

Якщо ви хочете помістити сирі яйця, які зберігаються в холодильнику, у мікрохвильову піч, то зупиніться негайно!

Яйця зі шкаралупою можуть миттєво вибухнути та створити величезний безлад, а в деяких випадках і пошкодити прилад. Розігрівати яйця в мікрохвильовці можна лише без шкаралупи.

"Доведено, що цілі сирі яйця вибухають у мікрохвильовій печі, і навіть можуть вибухнути у вас у роті, коли ви їх вкусите. Це може призвести до проблем зі слухом", - додала експерт.

Оброблене м'ясо

Під впливом мікрохвильового випромінювання оброблене м’ясо утворює продукти окислення холестерину (COP). Фахівець додала, що це призводить до розвитку атеросклерозу (утворення бляшок та затвердіння артерій.

Отже, розігріваючи їх у мікрохвильовій печі, ви можете поставити під загрозу здоров’я свого серця. Краще уникати цього з обробленим м’ясом, щоб бути обережним.

Морква

Попри те, що моркву справді можна готувати і розігрівати у мікрохвильовій печі, сирі неочищені овочі потенційно небезпечні. Якщо їх недобре помити, то бруд та мінерали з ґрунту можуть спричинити іскри у приладі.

І те саме стосується хот-догів. Дуга може виникнути через нерівномірне змішування солі та добавок. Якщо це станеться, негайно вимкніть мікрохвильову піч.

Грудне молоко або суміш

Щоб захистити дитину, не ставте грудне молоко в мікрохвильову піч. Мікрохвильова піч не розподіляє тепло рівномірно, що може створити дуже гарячі плями в рідині, а це небезпечно для дитини.

Габріель Макграт радить замість цього поставити пляшку під гарячу проточну воду з-під крана. Це займе приблизно одну-дві хвилини. Так молоко безпечно нагріється.

Перець чилі

Перець чилі, а особливо найгостріші його види, має у своєму складі вибухонебезпечний елемент - капсаїцин.

Якщо перець покласти під прямі електромагнітні промені, він починає диміти і може навіть загорітись. Дим і вогонь із червоного перцю можуть серйозно обпекти шкіру.

Вода

Що може бути легше, ніж підігріти водичку в мікрохвильовці. Але статистика свідчить, що найбільше опіків, особливо у дітей, виникали після нагрівання води у мікрохвильовці. Електромагнітні хвилі з мікрохвильовки дуже сильно підігрівають воду, від чого молекули води розщеплюються, що і може супроводжуватися навіть кипінням і вибухом посудини.

Соуси

Розігрівання томатного соусу в мікрохвильовій печі часто може призвести до "харчового" вибуху та, як наслідок, небезпеки ураження електричним струмом.

Все тому, що температура, необхідна для нагрівання томатного соусу, зазвичай висока, тож у печі встигає накопичитися багато пари.

"Замість цього розігрівайте соуси на плиті, де ви можете їх перемішувати, щоб уникнути утворення гарячих плям. Це збереже ваше здоров’я і позбавить вас від клопоту з прибиранням" - додала експерт з харчування.