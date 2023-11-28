8 продуктов, которые никогда и ни за что нельзя класть в микроволновку

Виноград

Виноград нравится многим, его часто добавляют в десерты и даже в салаты. Однако его точно нельзя класть в микроволновку.

Если вы разогреваете в микроволновке десерт, в составе которого есть свежий виноград, это тоже может быть небезопасно. Микроволновка превратит виноград в "расплавленную плазму". Он может взорваться внутри прибора.

"Удивительная реакция происходит во время разогрева винограда в микроволновке. В частности, это происходит, когда он разрезан пополам. Создается плазма, которая выглядит как минипятно" - рассказала эксперт по питанию Габриэль Макграт.

Сырые яйца

Если вы хотите поместить сырые яйца, хранящиеся в холодильнике, в микроволновку, то остановитесь немедленно!

Яйца со скорлупой могут мгновенно взорваться и создать огромный беспорядок, а в некоторых случаях и повредить прибор. Разогревать яйца в микроволновке можно только без скорлупы.

"Доказано, что целые сырые яйца взрываются в микроволновке, и даже могут взорваться у вас во рту, когда вы их укусите. Это может привести к проблемам со слухом", - добавила эксперт.

Обработанное мясо

Под воздействием микроволнового излучения обработанное мясо образует продукты окисления холестерина (COP). Специалист добавила, что это приводит к развитию атеросклероза (образование бляшек и отверждение артерий).

Итак, разогревая их в микроволновке, вы можете поставить под угрозу здоровье своего сердца. Лучше избегать этого с обработанным мясом, чтобы быть осторожным.

Морковь

Несмотря на то, что морковь действительно можно готовить и разогревать в микроволновке, сырые неочищенные овощи потенциально опасны. Если их неплохо помыть, то грязь и минералы из почвы могут вызвать искры в приборе.

И то же касается хот-догов. Дуга может возникнуть из-за неравномерного смешивания соли и добавок. Если это произойдет, немедленно выключите микроволновку.

Грудное молоко или смесь

Чтобы защитить ребенка, не ставьте грудное молоко в микроволновку. Микроволновка не распределяет тепло равномерно, что может создать очень горячие пятна в жидкости, а это опасно для ребенка.

Габриэль МакГрат советует вместо этого поставить бутылку под горячую проточную воду из-под крана. Это займет примерно одну-две минуты. Так молоко безопасно нагреется.

Перец чили

Перец чили, а особенно острейшие его виды, имеет в своем составе взрывоопасный элемент - капсаицин.

Если перец положить под прямые электромагнитные лучи, он начинает дымить и даже загореться. Дым и огонь из красного перца может серьезно обжечь кожу.

Вода

Что может быть легче, чем подогреть воду в микроволновке. Но статистика свидетельствует, что много ожогов, особенно у детей, возникали после нагревания воды в микроволновке. Электромагнитные волны из микроволновки очень сильно подогревают воду, от чего молекулы воды расщепляются, что и может сопровождаться даже кипением и взрывом сосуда.

Соусы

Разогрев томатного соуса в микроволновке часто может привести к "пищевому" взрыву и, как следствие, опасности поражения электрическим током.

Все потому, что температура, необходимая для нагревания томатного соуса, обычно высока, поэтому в печи успевает накопиться много пара.

"Вместо этого разогревайте соусы на плите, где вы можете их перемешивать, чтобы избежать образования горячих пятен. Это сохранит ваше здоровье и избавит вас от хлопот с уборкой", - добавила эксперт по питанию.