8 причин, чому в ванній з'являється пліснява

Причини виникнення плісняви

Погана вентиляція

Погана вентиляція у ванній кімнаті - найпоширеніша передумова для створення ідеальних умов для росту цвілі на плитці, гіпсокартоні та дереві. Коли ви приймаєте душ, брак повітряного потоку створює високий рівень вологості.

Гаряча вода утворює пару, яка збільшує вологість повітря. Якщо її швидко не замінити більш сухим повітрям, це може призвести до утворення конденсату і тривалої вологості в приміщенні. Оскільки деякі види плісняви можуть рости при вологості 60% і вище краще намагатися утримувати вологість нижче цього рівня.

Тріщини

Ще однією причиною появи плісняви є тріщини в затірці або шпаклівці, які можуть бути викликані старінням матеріалу або якимось типом удару. Тріщини також дозволяють волозі затримуватися на тривалий час.

Цвіль може рости протягом 24-48 годин, якщо має джерело вологи та органічних матеріалів, тому тріщини надають ідеальну можливість.

Мокрі речі

Постійне зберігання мокрих речей є ще одним фактором, що сприяє розвитку цвілі у ванній кімнаті. Це можуть бути банні рушники, рушники для рук або навіть килимок для душу, які не просушуються після кожного використання.

Відсутність прибирання

Прибирання - важливий захист від цвілі. Тож, якщо ви не чистите регулярно сантехніку у ванній кімнаті, наприклад, душову лійку та змішувач для раковини, це може бути ще однією причиною появи плісняви.

Затоплення

Не дивно, що аномальний надлишок вологи у ванній кімнаті є причиною появи плісняви. Затоплення, яке може статися через протікання, створює джерело вологи для росту мікробів.

Неправильно покладена плитка

Окрім проблем із затіркою чи шпаклівкою, ще одним потенційним джерелом плісняви є неправильно покладена плитка. Це також дозволяє затримувати вологу після купання, що сприяє розвитку мікроорганізмів.

Протікання

Протікання в будь-якому місці у вашій ванній кімнаті також може бути проблемою.

Якщо протікання відбувається під раковиною, під унітазом, навколо душу або ванни, це може призвести або до величезного затоплення, яке потрібно повністю висихати протягом 24 годин, або до невеликого, постійного джерела вологи, яке залишається непоміченим протягом деякого часу.

І яким би поганим не здавалося масове затоплення, невелике постійне джерело вологи є більш проблематичним - воно може залишатися непоміченим деякий час, що дозволить плісняві колонізуватися і процвітати.

Погано загерметизовані вікна

Якщо вікна вашої ванної кімнати на дачі чи в приватному будинку не загерметизовані належним чином, це дозволить зовнішнім опадам потрапляти всередину, що підвищує рівень вологості та створює можливість для розмноження мікробів.

Як запобігти появі плісняви

Найкращі способи запобігти появі плісняві в ванній полягають в доволі простих діях: