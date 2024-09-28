8 причин, почему в ванной появляется плесень

Причины возникновения плесени

Плохая вентиляция

Плохая вентиляция в ванной комнате - самое распространенное условие для создания идеальных условий для роста плесени на плитке, гипсокартоне и дереве. Когда вы принимаете душ, нехватка воздушного потока создает высокий уровень влажности.

Горячая вода образует пар, увеличивающий влажность воздуха. Если ее не заменить более сухим воздухом, это может привести к образованию конденсата и длительной влажности в помещении. Поскольку некоторые виды плесени могут расти при влажности 60% и выше, лучше стараться удерживать влажность ниже этого уровня.

Трещины

Еще одной причиной появления плесени являются трещины в затирке или шпатлевке, которые могут быть вызваны старением материала или каким-либо типом удара. Трещины также позволяют влаге задерживаться на длительное время.

Плесень может расти в течение 24-48 часов, если имеет источник влаги и органических материалов, поэтому трещины дают идеальную возможность.

Мокрые вещи

Постоянное хранение мокрых вещей является еще одним фактором, способствующим развитию плесени в ванной комнате. Это могут быть банные полотенца, полотенца для рук или даже коврики для душа, которые не просушиваются после каждого использования.

Отсутствие уборки

Уборка - важная защита от плесени. Итак, если вы не чистите регулярно сантехнику в ванной комнате, например душевую воронку и смеситель для раковины, это может быть еще одной причиной появления плесени.

Затопление

Неудивительно, что аномальный избыток влаги в ванной является причиной появления плесени. Затопление, которое может произойти из-за протекания, создает источник влаги для роста микробов.

Неправильно уложенная плитка

Кроме проблем с затиркой или шпатлевкой, еще одним потенциальным источником плесени является неправильно уложенная плитка. Это также позволяет задерживать влагу после купания, что способствует развитию микроорганизмов.

Протекание

Протекание в любом месте в вашей ванной также может быть проблемой.

Если протекание происходит под раковиной, под унитазом, вокруг душа или ванны, это может привести либо к огромному затоплению, которое нужно полностью высыхать в течение 24 часов, либо к небольшому постоянному источнику влаги, которое остается незамеченным в течение некоторого времени.

И каким бы плохим ни казалось массовое затопление, небольшой постоянный источник влаги более проблематичен - он может оставаться незамеченным некоторое время, что позволит плесени колонизироваться и процветать.

Плохо загерметизированные окна

Если окна вашей ванной комнаты на даче или в частном доме не загерметизированы должным образом, это позволит внешним осадкам попадать внутрь, что повышает уровень влажности и создает возможность размножения микробов.

Как предотвратить появление плесени

Лучшие способы предотвратить появление плесени в ванной заключаются в довольно простых действиях: