8 поширених помилок, які допускають усі під час миття волосся

Більшість людей під час миття волосся допускають поширені помилки, які призводять до випадіння. Варто знати, чого уникати та як можна часто мити волосся.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Розчісуєте волосся під час миття

Проведення щіткою по волоссю під час миття може здатися простим способом розтерти волосся від коренів до кінчиків. Але неправильне виконання також може збільшити ризик ламкості.

Якщо ви збираєтеся розчісувати волосся, то краще робити це після кондиціонера. Почніть з кінчиків і простягніться до коренів за допомогою гребінця з широкими зубцями.

Використання кондиціонера перед миттям

Якщо ви наносите кондиціонер перед миттям голови, то шампунь лише видалить залишки кондиціонера з волосся. Також не буде належним чином вирішувати такі проблеми, як накопичення натуральних жирів на шкірі голови.

Миєте волосся щодня

Те, що ви звикли мити голову щодня, насправді не означає, що це хороший вибір для вашого волосся. Щоденне миття голови може збільшити ймовірність лущення шкіри голови та позбавити волосся натуральних олій, які зазвичай надають йому здорового блиску.

Миєте волосся знизу вгору

Якщо ви спочатку наносите шампунь на середню або нижню частину волосся і тільки потім на голову, то це помилка.

Оскільки волосся, розташоване найближче до шкіри голови, то стає найбільш жирним у цій частині. Важливо спочатку наносити шампунь на голову і рухатися вниз, а не навпаки.

Не використовуєте спеціальні засоби

Фарбоване волосся потребує особливого догляду. Оскільки воно, як правило, сухіше, а отже, більш сприйнятливе до ламкості.

Тому необхідно використовувати спеціальні шампуні та кондиціонери.

Ви наносите кондиціонер на коріння

Наносити кондиціонер потрібно від середини до кінчиків, уникаючи коренів. Для ефективної дії засіб потрібно залишити на 5-10 хвилин.

Миття занадто інтенсивне

Люди з масним волоссям зазвичай автоматично хочуть сильніше його помасажувати під час миття голови. Однак так робити не варто.

Такі дії можуть призвести до сильнішого випадіння та виділення ще більшої кількості шкірного сала. Потрібно м'яко розподілити шампунь долонями по корінню і довжині та змити теплою водою.

Погане змивання

Погане змивання кондиціонера є найпоширенішою помилкою багатьох людей. Потрібно правильно змивати засіб з голови, особливо в районі потилиці. В іншому разі волосся швидко стане масним і важким.