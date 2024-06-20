Використання цього гребінця може спричинити пошкодження та втрату волосся

Розчісування - неодмінна частина процесу догляду за волоссям. З віком волосся змінюється і від гребінця багато в чому залежить, наскільки швидко зростатимуть локони.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Який гребінець не варто використовувати

Не всі гребінці створені однаково. Щітки з щільною щетиною можуть смикати волосся через "кульки на краях" та спричиняють додаткову ламкість, особливо коли волосся мокре.

Яку розчіску для волосся не варто використовувати (фото: bestlifeonline)

Гребінець з натуральної щетини дбайливо дбає про волосся, не провокує утворення посічених кінчиків, не шкідливий для шкіри голови. Особливо варто мати такий інструмент при тонкому, ламкому, пошкодженому волоссі.

Однак, і ця розчіска не позбавлена недоліків. Натуральна щетина не може добре розчесати густі локони, а також не рекомендується для жирної шкіри голови, схильної до висипів. Крім того, вона вимагає частого миття, щоби не заводилися шкідливі мікроорганізми.

Як правильно розчісувати

Розчісуйте волосся двічі на день. По-перше, так вони будуть менше плутатися, а по-друге, це один зі способів покращити кровообіг та стимулювати зростання нового волосся.

Не варто різко смикати волосся, намагаючись впоратися із заплутаними ділянками та ковтунами - це великий ризик їх травмувати.

Якщо волосся довге, однією рукою розчісуйте його, а іншою - притримуйте, щоб не тягнути.

Довге волосся можна розчісувати, опустивши голову: така хитрість сприяє посиленню кровообігу.

Завжди починайте розчісувати волосся з кінчиків, поступово просуваючись нагору. Так у коріння менше шансів постраждати.

Не рекомендується розчісувати вологе довге волосся. До того ж ослаблене волосся розтягується і травмується.

Щоб волосся менше плуталося, можна розчесати його в душі, безпосередньо перед миттям голови.

Щоб полегшити процес розчісування волосся, використовуйте після шампуню засоби спеціального догляду - бальзами та кондиціонери

Як вибрати гребінець

Пластмасові гребінці і щітки - найпопулярніший і найдоступніший варіант. Вони досить міцні, дуже прості у догляді, їх легко мити.

Нейлонові гребінці часто вибирають для дітей. Вони комфортні і м'які, але навряд чи впораються навіть із волоссям середньої довжини.

Силіконові гребінці - ідеальний варіант для кучерявого волосся. Такі інструменти допомагають рівномірно розподіляти засоби догляду по всій довжині волосся.

Металеві гребінці вибирати не варто, адже користі від них ніякої. Вони грубі, жорсткі та найчастіше із зазубринами. Вони можуть запросто травмувати не лише шкіру голови, а й волосся.