8 порад від стиліста, які допоможуть не накупити зайвого у Чорну п'ятницю

Як не накупити зайвого одягу у Чорну п'ятницю

"Чорна п’ятниця баламутить нерви усім модницям та любителям знижок. Але моя вам порада - будьте обережні! Бо в більшості випадків - цей величезний річний розпродаж - це величезна мильна бульбашка", - заявляє стилістка.

Вона ділиться своїми правилами покупок, які допоможуть не потратити зайвих грошей:

обов’язково переберіть гардероб до розпродажів і чітко визначте, що вам потрібно. Бо інакше ризикуєте витратити купу грошей на мотлох

складіть список покупок - собі, чоловіку, дітям та песику, якщо необхідно

уважно зніміть свої мірки. Не купуйте розмір навмання, ніяких варіантів "може-таки схудну", "потім придумаю з чим носити" і т. д.

продивіться речі з вашого списку у брендів до розпродажу та заскріньте ціну, щоб потім не купити речі "зі знижкою" дорожче ніж вони були до Чорної п’ятниці

заздалегідь знайдіть продавця товару, у якого будете замовляти покупку, дізнайтесь ціни на доставку

купуйте речі, тільки якщо вони є у списку і на них дійсно є знижка

якщо скупились по основному списку, тоді можете "прогулятись" по знижках та придивитись щось додатково

перш ніж щось купувати придумайте мінімум 3 образи, в яких ви зможете одягнути цю річ

"Чорна п’ятниця - це ще й дуже вдалий час для покупок подарунків на новорічні свята, але моя вам порада - не хапайте все підряд. Спочатку дізнайтесь, що б бажала людина, яку ви хочете обдарувати, а потім вже придивляйтесь це на розпродажі. А то вийде, що ви дуже хотіли "зробити добро", а вийшло, що вийшло", - каже Шевченко.

Також вона наголошує, якщо купуєте подарунки - спочатку чітко дізнайтесь або заміри людини, або купуйте щось нейтральне: сумки, гаманці, паски, прикраси, хустки, рукавички чи годинники. Те що, що особливо не потребує підгону під фігуру.