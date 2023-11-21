8 порад від стиліста, які допоможуть не накупити зайвого у Чорну п'ятницю

Вже цього тижня в Україні відбудуться масштабні розпродажі у всіх сферах, більш відомі як Чорна п'ятниця. Практично усі товари можна буде придбати по дуже спокусливій ціні. Але велика кількість акційних пропозицій може українців спонукати до спонтанних покупок товарів, які насправді їм не потрібні.
Про те, як в Чорну п'ятницю не накупити зайвого одягу, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram.
"Чорна п’ятниця баламутить нерви усім модницям та любителям знижок. Але моя вам порада - будьте обережні! Бо в більшості випадків - цей величезний річний розпродаж - це величезна мильна бульбашка", - заявляє стилістка.
Вона ділиться своїми правилами покупок, які допоможуть не потратити зайвих грошей:
"Чорна п’ятниця - це ще й дуже вдалий час для покупок подарунків на новорічні свята, але моя вам порада - не хапайте все підряд. Спочатку дізнайтесь, що б бажала людина, яку ви хочете обдарувати, а потім вже придивляйтесь це на розпродажі. А то вийде, що ви дуже хотіли "зробити добро", а вийшло, що вийшло", - каже Шевченко.
Також вона наголошує, якщо купуєте подарунки - спочатку чітко дізнайтесь або заміри людини, або купуйте щось нейтральне: сумки, гаманці, паски, прикраси, хустки, рукавички чи годинники. Те що, що особливо не потребує підгону під фігуру.
Раніше ми писали про те, які лайфхаки допоможуть не загубитися з-поміж сотень пропозицій до Чорної п'ятниці.
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