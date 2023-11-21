8 советов от стилиста, которые помогут не накупить лишнего в Черную пятницу

Уже на этой неделе в Украине состоятся масштабные распродажи во всех областях, более известные как Черная пятница. Практически все товары можно будет приобрести по очень соблазнительной цене. Но большое количество акционных предложений может украинцев побуждать к спонтанным покупкам товаров, которые на самом деле им не нужны.
О том, как в Черную пятницу не накупить лишней одежды, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Елены Шевченко в Instagram.
"Черная пятница мутит нервы всем модницам и любителям скидок. Но мой вам совет - будьте осторожны! Ведь в большинстве случаев - эта огромная годовая распродажа - это огромный мыльный пузырь", - заявляет стилистка.
Она делится своими правилами покупок, которые помогут не потратить лишние деньги:
"Черная пятница - это еще и очень удачное время для покупок подарков на новогодние праздники, но мой вам совет - не хватайте все подряд. Сначала узнайте, что бы желал человек, которого вы хотите одарить, а потом уже присматривайтесь к этому на распродаже. А то получится, что вы очень хотели "сделать добро", а получилось, что получилось", - говорит Шевченко.
Также она отмечает, если приобретаете подарки - сначала четко узнайте либо замеры человека, либо покупайте что-то нейтральное: сумки, кошельки, ремни, украшения, платки, перчатки или часы. То, что особенно не нуждается в подгоне под фигуру.
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