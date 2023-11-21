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8 советов от стилиста, которые помогут не накупить лишнего в Черную пятницу

Как правильно делать покупки в Черную пятницу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Уже на этой неделе в Украине состоятся масштабные распродажи во всех областях, более известные как Черная пятница. Практически все товары можно будет приобрести по очень соблазнительной цене. Но большое количество акционных предложений может украинцев побуждать к спонтанным покупкам товаров, которые на самом деле им не нужны.

О том, как в Черную пятницу не накупить лишней одежды, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Елены Шевченко в Instagram.

Как не накупить лишнюю одежду в Черную пятницу

"Черная пятница мутит нервы всем модницам и любителям скидок. Но мой вам совет - будьте осторожны! Ведь в большинстве случаев - эта огромная годовая распродажа - это огромный мыльный пузырь", - заявляет стилистка.

Она делится своими правилами покупок, которые помогут не потратить лишние деньги:

  • обязательно переберите гардероб до распродаж и четко определите, что вам нужно. Иначе рискуете потратить кучу денег на хлам
  • составьте список покупок - себе, мужу, детям и собачке, если необходимо
  • внимательно снимите свои мерки. Не покупайте размер наугад, никаких вариантов "может все-таки похудею", "потом придумаю с чем носить" и т. д.
  • просмотрите вещи из вашего списка у брендов до распродажи и заскриньте цену, чтобы потом не купить вещи "со скидкой" дороже, чем они были до Черной пятницы
  • заранее найдите продавца товара, у которого будете заказывать покупку, узнайте цены на доставку
  • покупайте вещи, только если они есть в списке и на них действительно есть скидка
  • если скупились по основному списку, тогда можете "прогуляться" по скидкам и присмотреться к чему-нибудь дополнительно
  • прежде чем что-либо покупать придумайте минимум 3 образа, в которых вы сможете одеть эту вещь

"Черная пятница - это еще и очень удачное время для покупок подарков на новогодние праздники, но мой вам совет - не хватайте все подряд. Сначала узнайте, что бы желал человек, которого вы хотите одарить, а потом уже присматривайтесь к этому на распродаже. А то получится, что вы очень хотели "сделать добро", а получилось, что получилось", - говорит Шевченко.

Также она отмечает, если приобретаете подарки - сначала четко узнайте либо замеры человека, либо покупайте что-то нейтральное: сумки, кошельки, ремни, украшения, платки, перчатки или часы. То, что особенно не нуждается в подгоне под фигуру.

Ранее мы писали о том, какие лайфхаки помогут не потеряться в сотни предложений к Черной пятнице.

Читайте также о том, что маркетологи признались, какими схемами заставляют людей больше денег тратить на покупки.

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