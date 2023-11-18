Лайфхаки ефективного шопінгу: як не загубитися серед маси пропозицій Чорної п'ятниці

Цьогоріч Чорна п'ятниця припадає на 24 листопада. Зазвичай цей масштабний розпродаж триває кілька днів. Практично усі магазини та торгові мережі у цей період пропонують найкращі ціни на товари та послуги. Але як серед такої кількості акційних пропозицій вибрати найвигідніші?

Чому люди ведуться на Чорну п'ятницю

"Люди люблять знижки, а під час війни люди дуже економлять. Тому зараз чорна п’ятниця для більшості - це можливість вигідніше придбати певний товар чи послугу. Для брендів це також додатковий інфопривід нагадати про себе, залучити клієнта", - пояснює Анна.

Вона додає, що насправді розпродажі відбуваються цілий рік, а ціни на певні товари часом коливаються.

"Втім чорна п’ятниця, як щорічна подія, дає зовсім інше відчуття порівняно зі звичайними знижками, адже часто бренди пропонують придбати товар чи послугу -50%, -70% та навіть більш вигідні пропозиції. Не всі знижки викликають бездумне споживання. Багато хто може чекати розпродажу, щоб купити новий матрац, телефон чи навушники", - каже маркетолог.

Які тригери застосовують маркетологи

Маркетологи знають, що знижки - це потужний психологічний інструмент, який може викликати у людей почуття жадібності, страху пропустити щось важливе та задоволення від вдалої покупки.

"Вони використовують ці почуття, щоб спонукати людей робити покупки які вони не планували або не потребували. Щоб створити очікування та збудження, реклама на чорну п’ятницю зазвичай починає з’являтись за місяць до", - пояснює маркетолог.

Які тригери спрацьовують:

бажання заощадити кошти - приваблива ціна змушує клієнтів відчувати, що їм потрібно діяти негайно, щоб заощадити

пропозиції з обмеженим часом - люди погоджуються на це, через те що така пропозиція привабливіша ніж шукати десь в іншому місці пізніше. Маркетологи часто використовують фрази "найкраща пропозиція" або "тільки в Чорну п'ятницю", які створюють враження, що пропозиція дійсно обмежена в часі і що варто скористатися ними якомога швидше. Можуть також додавати термінові повідомлення на кшталт: "Поспішайте, залишилося лише 3!", можна подумати, що ви змагаєтеся за останній парашут у літаку, який от-от розіб’ється

відчуття нестачі - часто говорять про обмежений запас товарів, щоб створити відчуття нестачі

Як не загубитись серед сотні пропозицій зі знижками

Перед Чорною п'ятницею варто скласти список речей, які ви дійсно хочете купити. Також варто промоніторити, яка повна вартість товару, щоб розуміти чи дійсно вигідні знижки пропонують зараз, чи може варто, наприклад, зачекати новорічних розпродажів.

Варто порівняти вартість цього товару у різних магазинах. Це можна зробити на цих платформах:

Якщо ж реклама в інтернеті пропонує товар по дійсно вигідній ціні, варто зберегти цю інформацію у закладках. Або ж можна скинути посилання на цю сторінку своїй мамі, подрузі чи чоловіку - так воно залишиться у переписці і ви точно його не загубите.

Яких правил дотримуватись під час розпродажів (фото: Freepik)

Як уникнути імпульсивних покупок під час розпродажів

Анна Коник радить дотримуватись наступних правил: