Чорна п'ятниця: маркетологи зізнались, як їхні схеми змушують вас тратити більше грошей

Спеціально до Чорної п'ятниці магазини готують акційні пропозиції на топові товари. Водночас багато українців чекають цього дня, аби вигідно скупитись. Але чи бувають дійсно вигідні пропозиції на розпродажах і якими правилами треба користуватись під час покупок, аби не витратити більше запланованого?

Видання РБК-Україна (проект Styler) розпитало маркетологів, які схеми вони застосовують, аби спонукати клієнтів до покупок та як можна вигідно скупитись під час Чорної п'ятниці.

Які схеми маркетологів змушують вас купувати більше

"Чорна п'ятниця - час міжсезоння, компанії використовують її як емоційний інфопривід свого голосу в ефірі. Бо вересневі знижки школяриків та підготовки до осені після відпусток вже позаду, а до новорічно-різдвяного шуму - ще не час", - каже маркетолог Наталія Головачко.

Бренди використовують різні хитрощі, аби виділитися серед гамору знижок, і показати, що у них ТОП-вигода. І водночас - без збитку для фінансового потоку.

Головачко ділиться схемами, які часто застосовують маркетологи, щоб змусити вас зробити більше покупок.

Другий товар у подарунок

"Класичний інструмент упаковки вигоди - другий товар у подарунок. Тут резонанс суттєвіший, ніж -50%, а друга річ за правилами та, яка дешевша в чеку. Тож -50% по факту не виходить. А друга покупка - класичне збільшення середнього чека", - пояснює експерт.

Сумування знижок

"Та ж історія з яскравими закликами "У нас -50% і -20%". Покупець впевнений, що знижка на товар - 70%. Але хитрість в тому, що за детальними умовами прописаними внизу під зірочкою йде мова про -50% від першої ціни, а далі ще -20% від суми залишку. Тобто реально знижка на товар є 60% по факту", - каже маркетолог.

Завищення цін

"Є частина продавців-шахраїв, які йдуть на підвищення першої ціни ввечері напередодні Чорної п’ятниці, а потім показують супер -80 чи -90%", - зазначає Головачко.

Що треба знати про акції на розпродажах (фото: Freepik)

Як спрацьовує психологія покупок

"За ці 2 місяці - листопад і грудень продається більше товарів, ніж за інші 10 місяців року. Все заховано в психології продаж. Я користуюсь в своїй практиці 10-ма способами. Так їх і називаю - 10 ключів до клієнта. Та в період чорної пʼятниці частіше за все беруть на озброєння три", - ділиться своїм досвідом маркетолог Яна Дудник.

Вона називає три принципи, які застосовують маркетологи на практиці:

соціальний доказ - тут він працює краще за все. Коли ми не знаємо, як повестись в тій чи іншій ситуації, ми зробимо так, як більшість. А більшість по всьому світу змітає товари з полиць магазинів

- тут він працює краще за все. Коли ми не знаємо, як повестись в тій чи іншій ситуації, ми зробимо так, як більшість. А більшість по всьому світу змітає товари з полиць магазинів обмеження - по часу та кількості. Всі розуміють, що сезон низьких цін закінчиться і треба встигнути. Більш того, бажаний товар може закінчитись ще й до цього терміну. Тож думка в голові "треба поспішати" написана великими червоними буквами

- по часу та кількості. Всі розуміють, що сезон низьких цін закінчиться і треба встигнути. Більш того, бажаний товар може закінчитись ще й до цього терміну. Тож думка в голові "треба поспішати" написана великими червоними буквами "якоріння" - це третій принцип, який на Чорну пʼятницю реалізується у вигляді "ТОП продаж". Та часто не лише покупці визначають, який же з товарів буде топ. Маркетологи чудово вміють вирішувати це за нас

Як вигідно скупитися під час розпродажу

Щоб зробити справді вигідні покупки - обов’язковим є список потреб вашого товарного кошика. Це вбереже від емоційних покупок.

"Треба створити собі три списки. Перший - товари, що обовʼязкові до покупки. Другий - ті товари, які хочеться, але можна обійтись. Третій - ті, в яких є постійна потреба", - радить Дудник.

За її словами, часто продавці не знижують ціни на новий продукт, але формують комплекти "разом дешевше». Ось коли всі товари з таких комплектів є у ваших списках - це вигідна покупка.

"Звіряйте ціни на товар у різних магазинах, онлайн та офлайн. Краще витратити зайву годину, ніж зайву тисячу гривень", - радить Головачко.

Вона зазначає, що найвигідніше аналізувати й вестися на знижки товарів тривалого користування, таких як електроніка, побутова техніка, а також тих, які ви давно плануєте купити.

"Під час полювання на знижки важливою є не ціна, а цінність. Тримайте себе в руках, аби єдиною значущістю товару на полиці не була ціна. Лелійте внутрішній протест - а чи варто робити цю покупку?" - радить Головачко.

Як вигідно скупитись під час Чорної п'ятниці (фото: Freepik)

При покупках на розпродажі треба звертати увагу на термін придатності, рік виготовлення та гарантійні пропозиції.

"Читайте все, що вказано дрібним шрифтом, не бійтесь питати інформацію про товар чи послугу. Якщо то послуга, то чи є обмеження у термінах використання та сам обсяг послуг, щоб ви не придбали "рекламу" за "рекламні гроші", - радить маркетолог Алла Мартинова.

Також вона рекомендує заздалегідь підготуватись до Чорної п'ятниці, обравши товар та занотувавши початкові ціни. Тоді ви точно будете впевнені, що витратили кошти ефективно.

"Якщо основна мета - економія, то після новорічних свят почнуться сезонні розпродажі у магазинах одягу та взуття, де ви зможете придбати товари за дійсно зниженими цінами. Однак, варто пам'ятати, що насолоджуватись цими обновками ви зможете вже у наступному сезоні", - говорить Мартинова.

При цьому вона зазначає, що деякі компанії дійсно роблять чудові пропозиції на товари чи послуги, бо теж є заручниками дій конкурентів.

На що не варто вестись під час Чорної п'ятниці

"Не варто вестись на гучні рекламні компанії товарів ноунейм. Продавці знають, що зараз можна продати все і просто можуть злити якийсь непотріб. Двічі подумайте про базову якість товару і йдіть до тих, кому справді довіряєте", - каже Дудник.

Вона наголошує, що в період розпродажу і покупець, і продавець може знайти вигоду. Одна категорія може якісно розширити свою клієнтську базу, а друга - вигідно зробити необхідні покупки.