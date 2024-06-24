8 важливих ознак того, що вам потрібно більше рухатися

З'явилась зайва вага

Одним із найпоширеніших ознак того, що вашому тілу потрібно більше руху, є те, що цифра на вагах почала активно зростати.

Якщо ви помітили, що ваш одяг почав облягати або цифра на вагах повзе вгору, це ознака того, що ви, можливо, недостатньо рухаєтеся.

Болі у суглобах

Якщо сидіти за комп’ютером або сидіти на дивані протягом тривалого періоду часу без руху, то суглоби можуть боліти й напружуватися. Візьміть звичку розтягуватися.

Виконання різних розтяжок може змастити ваші суглоби та допомогти збільшити діапазон рухів.

Поганий кровообіг

Занадто тривале сидіння або стояння в одному положенні може погіршити кровообіг, що призведе до холодних рук і ніг або набряків ніг.

Коли кровообіг уповільнюється через надто часте сидіння, кров залишається у ногах і стопах, що істотно зменшує загальний кровотік. Це особливо хвилює людей з нервовими болями, оскільки кисень і поживні речовини, які вони отримують від нормального кровотоку, зменшуються.

Низький рівень енергії

Низький рівень енергії є ще однією ознакою того, що вам потрібно встати і більше рухатися.

Якщо ви відчуваєте, що вам бракує часу протягом робочого дня, подумайте про швидку прогулянку або пробіжку, коли прокинетеся або закінчите роботу.

Можна встановити будильник трохи раніше і розпочати день продуктивною ранковою вправою, яка зарядить вас енергією на цілий день.

Перепади настрою

Вправи вивільняють ендорфіни, які можуть покращити настрій і зменшити відчуття тривоги та депресії. Зміни настрою та симптоми депресії можуть бути результатом фізичної відсутності разом із браком енергії та проблемами зі сном.

Поганий сон

Регулярні рухи можуть допомогти регулювати режим сну та покращити якість сну. Тому, якщо ви ворочаєтеся вночі або не можете заснути, виною тому може бути недостатня фізична активність.

Проблеми з травленням

Відсутність руху може уповільнити травлення, що призведе до здуття живота, запорів та інших шлунково-кишкових проблем.

Вправи можуть значно вплинути на метаболізм. Регулярна фізична активність може знизити шанси на ожиріння, а також боротися з метаболічними ускладненнями та захворюваннями, пов’язаними з ожирінням, такими як діабет 2 типу та жирова хвороба печінки.

Підвищений ризик хронічних захворювань

Основним попереджувальним сигналом про те, що тіло потребує більше руху, є підвищений ризик хронічних захворювань. Відсутність фізичної активності пов'язана з вищим ризиком розвитку таких захворювань, як серцеві захворювання, діабет і рак.