8 важных признаков того, что вам нужно больше двигаться

Появился лишний вес

Одним из распространенных признаков того, что вашему телу нужно больше движения, является то, что цифра на весах начала активно расти.

Если вы заметили, что ваша одежда начала облегать или цифра на весах ползет вверх, это признак того, что вы, возможно, недостаточно двигаетесь.

Боли в суставах

Если сидеть за компьютером или сидеть на диване в течение длительного времени без движения, суставы могут болеть и напрягаться. Возьмите привычку растягиваться.

Выполнение различных растяжек может смазать ваши суставы и увеличить диапазон движений.

Плохое кровообращение

Слишком длительное сидение или стояние в одном положении может ухудшить кровообращение, что приведет к холодным рукам и ногам или отекам ног.

Когда кровообращение замедляется из-за слишком частого сиденья, кровь остается в ногах и стопах, что существенно уменьшает общий кровоток. Это особенно волнует людей с нервными болями, поскольку кислород и питательные вещества, получаемые от нормального кровотока, уменьшаются.

Низкий уровень энергии

Низкий уровень энергии является еще одним признаком того, что вам нужно встать и двигаться больше.

Если вы чувствуете, что вам не хватает времени в течение рабочего дня, подумайте о скорой прогулке или пробежке, когда проснетесь или закончите работу.

Можно установить будильник чуть раньше и начать день продуктивным утренним упражнением, которое зарядит вас энергией на целый день.

Перепады настроения

Упражнения высвобождают эндорфины, которые могут улучшить настроение и снизить чувство тревоги и депрессии. Изменение настроения и симптомы депрессии могут быть результатом физического отсутствия вместе с нехваткой энергии и проблемами со сном.

Плохой сон

Регулярные движения могут помочь регулировать спящий режим и улучшить качество сна. Поэтому если вы ворочаетесь ночью или не можете заснуть, виной тому может быть недостаточная физическая активность.

Проблемы с пищеварением

Отсутствие движения может замедлить пищеварение, что приведет к вздутию живота, запорам и другим желудочно-кишечным проблемам.

Упражнения могут оказать значительное влияние на метаболизм. Регулярная физическая активность может снизить шансы на ожирение, а также бороться с метаболическими осложнениями и заболеваниями, связанными с ожирением, таким как диабет 2 типа и жировая болезнь печени.

Повышенный риск хронических заболеваний

Основным предупредительным сигналом о том, что тело требует большего движения, является повышенный риск хронических заболеваний. Отсутствие физической активности связано с более высоким риском развития таких заболеваний, как сердечные заболевания, диабет и рак.