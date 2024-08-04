8 старейших городов Украины, которые поражают своей красотой и сейчас

Украина может похвастаться богатой историей, а ее города - тем, что стали живыми свидетелями многих эпох и событий. Среди них такие, которые уже на протяжении веков поражают своим архитектурным наследием, живописными пейзажами и неповторимой атмосферой.

Какие есть в Украине самые старые города, поражающие своей красотой и сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Белгород-Днестровский

Этот город в Одесской области считается старейшим городом Украины. Он был заложен еще в 4 веке до нашей эры и одно из немногих, сохранившихся до нашего времени. Скифы-пахари сначала назвали этот город Тира.

С тех пор город имел много названий от разных народов, однако в 1944 году город был переименован в Белгород-Днестровский. Этот город имеет важную историческую достопримечательность - Аккерманскую крепость, которая сыграла не последнюю роль во многих войнах на этих территориях.

Аккерманская крепость (фото: Википедия)

Коростень

Об этом городе в Житомирской области первое упоминание было в 945 году, однако основан он был еще в 705 году. В древности это была столица союза племен древлян.

В дальнейшей истории город играл немаловажную роль в войнах. Начиная с 946 года, когда княгиня Ольга сожгла Искоростень и заканчивая Второй мировой войной.

Также, трагическое отражение на городе оставила Чернобыльская катастрофа, поскольку город находится всего в 80 километрах от атомной станции.

Центр Коростеня (фото: Википедия)

Киев

Легенда о Киеве, Щеке и Хориве и их сестре Лыбидь, которые основали столицу Украины знают почти все дети с самого детства. Условно-официальная дата - 482 год, однако по исследованиям историков дата колеблется от 4 до 7 века.

Старейшим зданием Киева считается Софийский собор, построенный в 1037 году по заказу Ярослава Мудрого.

Также город известен на весь мир самым высоким зданием в Европе - Родина-Мать. Город богат своей историей и играет и продолжает играть важную историческую, политическую, военную, экономическую роль.

Мост через Днепр в Киеве (фото: Getty Images)

Ужгород

Официальный год основания наименьшего областного центра Украины - 872 год. К середине 19 века поселение называлось "Унгвар" в честь реки Унг, на берегах которой оно возникло, а современное название город получил уже позже.

Одними из вероятных основателей города считают племя белых хорватов. Самое известное сооружение Ужгорода - Ужгородский замок, ныне действующий как краеведческий музей.

Ужгородский замок (фото: Википедия)

Житомир

Этот город имеет богатую историю, основанный в 884 году. Свое название город получил в честь русского дружинника киевских князей Аскольда и Дира - Житомира, который, по легенде, отказался служить Олегу, укрылся в лесах и поселился на высокой скале при слиянии рек Каменки и Тетерева. Главной площадью является Соборная площадь, а самая известная, хотя и короткая, центральная улица - Михайловская.

Городской совет Житомира (фото: Википедия)

Хотин

Хотин расположен в Черновицкой области и его основание датируется 1002 годом. Уже при Киевской Руси на берегах Днестра здесь бурлила жизнь и творилась история.

Величественная Хотинская крепость, входящая в список семи чудес Украины, известна не только в Украине, но и в Европе.

В течение своей истории город неоднократно переходил под власть разных правителей, империй и завоевателей. Благодаря этому здесь можно увидеть множество достопримечательностей, которые следует посетить.

Хотинская крепость (фото: Википедия)

Переяслав

Город расположен в Киевской области. Первое историческое упоминание о городе было в 907 году, однако точная дата неизвестна.

Согласно легенде, именно здесь произошло сражение между русичами и печенегами, где кожевника Ян одержал победу над врагом в поединке один на один.

После этого населенный пункт получил название Переяслав, что означает "перенял славу". Некоторое время здесь проживал Богдан Хмельницкий и поэтому в городе много памятников в его честь.

Самое известное здание - Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав", который является одним из крупнейших заповедников Украины.

Майдан Богдана Хмельницкого (фото: Википедия)

Полтава

Основанный город был еще в 899 году, однако первое историческое упоминание появилось только в 1174 году. В начале XX века город называли "Духовным центром Украины" благодаря деятельности многих выдающихся деятелей духовенства, культуры и искусства, а также значительным церковным и историческим памятникам.

Кроме того, Полтава была важнейшим центром развития украинской культуры и просвещения того времени. Самое известное архитектурное сооружение - памятник Ивану Котляревскому, ставший первым в истории памятником украинскому писателю.

Памятник Ивану Котляревскому (фото: Википедия)