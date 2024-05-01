8 найкращих комп'ютерних ігор для дітей та дорослих, які допоможуть вивчити англійську

Wordshake

Це гра, в якій гравці повинні складати слова з певного набору букв за обмежений час. Зазвичай у грі задано певну кількість раундів, і гравці почергово репрезентують свої слова.

Мета гри - набрати якомога більше очок, використовуючи довші чи складніші слова, ніж у суперників. Гра може бути як змагальною, так і навчальною, оскільки вона вимагає від гравців швидкого мислення та знання великого словникового запасу.

Wordshake (фото: English-Guide.org)

Knoword

Це онлайн-гра, яка перевіряє словниковий запас та лексичні навички гравців. У грі користувачам надається випадкове слово, і їхнє завдання - запропонувати правильне визначення цього слова або його синоніми. За кожну правильну відповідь гравець отримує очки та може продовжувати гру.

Knoword зазвичай має кілька рівнів складності та різні тематичні категорії слів, що робить гру цікавою та різноманітною. Також гравці можуть змагатися з друзями або іншими гравцями онлайн, що додає елемент змагання та мотивації для покращення своїх знань.

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Word Whomp

Word Whomp - це гра в жанрі головоломок, розроблена компанією Pogo. У грі пропонується заповнювати слова, що складаються з літер, на ігровому полі, щоб набрати очки.

Головне завдання - складати якнайбільше слів з доступних букв за обмежений час. Слова можуть бути утворені як у вертикалі, так і по горизонталі. Чим довше та складніше слово, тим більше очок гравець отримує.

Word Whomp зазвичай має кілька рівнів складності та різні режими гри, такі як класичний та режим змагання з іншими гравцями. Гра також пропонує різні тематичні категорії слів, що робить процес різноманітнішим та цікавішим.

Word Whomp (фото: Pogo Games)

Scrabble Online

Scrabble Online - це онлайн-версія популярної настільної гри Scrabble, де гравці можуть грати з іншими гравцями через інтернет. Вона пропонує аналогічні правила та геймплей, що й настільна версія гри.

Гравцям надається набір літер, з яких вони мають складати слова на ігровому полі. Кожна літера має свою цінність в очках, і гравці прагнуть складати слова з максимальною кількістю очок.

Гра Scrabble Online зазвичай надає різні режими, включаючи гру проти комп'ютера або інших гравців в реальному часі. Вона також може пропонувати варіанти для гри різними мовами та різні тематичні доповнення.

Scrabble Online дозволяє гравцям покращити свої навички у складанні слів, а також насолоджуватися грою у зручному онлайн-форматі.

Scrabble Online (фото: Pogo Games)

7 Words

7 Words - це головоломка у стилі кросворду, розроблена компанією Blue Ox Technologies Ltd. У цій грі гравцям надається сітка із семи горизонтальних слів, які вони мають заповнити, використовуючи доступні літери. Кожне слово складається з 3, 4 чи 5 букв.

Мета гри - заповнити всі перобіли у сітці, використовуючи доступні літери та підбираючи слова, які підходять за контекстом. Гра зазвичай пропонує різні рівні складності та тематичні категорії слів, такі як тварини, подорожі, їжа та інші.

7 Words є захоплюючою головоломкою, яка допомагає розвивати лексичні та асоціативні навички гравців, а також сприяє розвитку мислення та вмінню знаходити зв'язки між словами.

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Poptropica

Poptropica - це веб-гра у жанрі пригодницького квесту, створена компанією Pearson Education. У грі гравці подорожують різними островами, вирішуючи головоломки, виконуючи завдання та взаємодіючи з різноманітними персонажами.

Основна мета гри - дослідити світ Poptropica, виконувати завдання та вирішувати головоломки, щоб просуватися за сюжетом та розблокувати нові острови. Кожен острів у Poptropica має свою унікальну тематику та завдання, що робить гру різноманітною та цікавою.

Poptropica також дозволяє гравцям налаштовувати своїх персонажів, купувати предмети для їх покращення та створювати свої віртуальні будинки на островах. Гра пропонує різні квести, завдання та міні-ігри, що робить її привабливою для дітей та підлітків різного віку.

Poptropica (фото: Steam)

ESL games+

Сайт з великою різноманітністю завдань, але трохи складним інтерфейсом. Щоб не заплутатися, вибирайте теми у розділі topics. До кожної теми ви знайдете мінімум 5 різних активностей, на опрацювання лексики, розуміння на слух та граматики.

Особливими здадуться інтерактивні ігри на кшталт board games, тільки тут потрібно кидати віртуальний кубик і на кожній клітці відповідати на запитання. Це чудово допоможе розвинути розуміння на слух запитальних структур і відпрацювати speaking.

Контент безкоштовного користування, реєстрація необов'язкова, але краще використовувати з комп'ютера. Можна користуватися на уроках з дітьми віком від 5 років та адаптувати завдання для них.



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Visual Thesaurus Spelling Bee

Visual Thesaurus Spelling Bee - це онлайн-гра з правопису. Вона призначена для школярів та всіх, хто хоче покращити свої навички у правописі англійських слів.

Учасники змагаються, намагаючись правильно написати складні слова англійською. Вони мають вибирати правильне написання слова з кількох варіантів, наданих під час змагання.

Visual Thesaurus Spelling Bee пропонує різні рівні складності, що дозволяє учасникам вибрати відповідний рівень. Змагання сприяє покращенню навичок правопису, розширенню словникового запасу та підвищенню інтересу до вивчення англійської мови.

Visual Thesaurus Spelling Bee (фото: Windows Report)