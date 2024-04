10 дуже крутих ігор 2024, які запустяться навіть на слабких комп'ютерах

Arkham City

Arkham City - це відеогра, розроблена студією Rocksteady Studios та випущена Warner Bros. Interactive Entertainment. Вона є продовженням гри "Batman: Arkham Asylum" та частиною серії ігор про Бетмена. Гра була випущена в 2011 році для різних ігрових платформ, включаючи PlayStation 3, Xbox 360 та персональні комп'ютери.

Arkham City пропонує відкритий світ, в якому гравці можуть вільно пересуватися містом Готем і виконувати різні місії, взаємодіючи з відомими персонажами коміксів DC, такими як Джокер, Харлі Квінн та інші. Гра отримала високі оцінки від критиків за свій геймплей, атмосферу та сюжет.

Arkham City (фото: ExtremeTech)

Bejeweled 3

Bejeweled 3 - це популярна головоломка в жанрі "три в ряд", розроблена та випущена студією PopCap Games. Це третина серії ігор Bejeweled. Гра була випущена в 2010 році для різних платформ, включаючи персональні комп'ютери, консолі та мобільні пристрої.

Bejeweled 3 пропонує гравцям різноманітні режими гри, включаючи класичний режим "Класика", "Загадка", "Екшн" та інші. Головна мета гри - збирати комбінації із трьох або більше однакових каменів, щоб вони зникали з ігрового поля, приносячи гравцю окуляри.

Bejeweled 3 відрізняється яскравою графікою, захоплюючим геймплеєм та атмосферною музичною підтримкою.

Bejeweled 3 (фото: ExtremeTech)

Creeper World 4

Creeper World 4 - це стратегічна гра в реальному часі, розроблена та випущена студією Knuckle Cracker. Це четверта частина серії Creeper World. Гра була випущена у 2020 році для персональних комп'ютерів.

Creeper World 4 пропонує гравцям унікальний геймплей, у якому вони повинні захищати свою базу від ворожої речовини під назвою "Кріпер". Гравцям належить будувати різні оборонні споруди, керувати ресурсами та досліджувати нові технології, щоб перемогти крипера та завоювати територію.

Гра отримала позитивні відгуки від критиків та гравців за свій оригінальний геймплей та захоплюючу атмосферу.

Creeper World 4 (фото: ExtremeTech)

Disco Elysium

Disco Elysium - це рольова гра, розроблена студією ZA/UM та випущена у 2019 році. Гра пропонує унікальний і нестандартний підхід до жанру, фокусуючись на глибокому оповіданні, характерному стилі та рольових механіках.

У Disco Elysium гравці втілюються у ролі детектива, який намагається розкрити складний злочин у фантастичному світі. Особливістю гри є високий рівень взаємодії з навколишнім світом, а також глибоке опрацювання персонажів та їх внутрішніх конфліктів.

Disco Elysium отримала численні нагороди та високі оцінки від критиків за свою оригінальність, якісний лист та унікальний ігровий досвід.

Disco Elysium (фото: ExtremeTech)

Hades

Hades - це "рогалик" з видом зверху, розроблений студією Supergiant Games. Гра була випущена в ранньому доступі в 2018 році, а потім офіційно вийшла в 2020 для різних платформ, включаючи персональні комп'ютери та консолі.

У Hades гравці управляють Загребущим, сином пекла, який намагається втекти з підземного царства свого батька. Гра поєднує елементи швидких боїв з елементами "рогалика", а також пропонує насичений сюжет і якісне візуальне виконання. Hades була високо оцінена критиками і здобула безліч нагород, включаючи нагороди "Гра року".

Hades (фото: ExtremeTech)

Minecraft

Minecraft - це пісочниця з відкритим світом, розроблена та випущена компанією Mojang Studios. Гра була випущена в 2011 році і стала феноменом у світі відеоігор завдяки своїй свободі творчості та нескінченним можливостям.

У Minecraft гравці можуть досліджувати різноманітні світи, добувати ресурси, будувати різноманітні споруди та взаємодіяти з іншими гравцями. Гра дозволяє створювати майже все, що можна уявити, від найпростіших будинків до складних механізмів і навіть цілих міст.

Minecraft стала однією з найпопулярніших і найвпливовіших відеоігор у світі, маючи величезну спільноту гравців і значно впливаючи на культуру ігор в цілому.

Minecraft (фото: ExtremeTech)

Mutant Year Zero: Road to Eden

Mutant Year Zero: Road to Eden - це тактична покрокова рольова гра з елементами стелсу, розроблена студією The Bearded Ladies Consulting та видана Funcom. Вона була випущена у 2018 році для різних ігрових платформ.

Гра заснована на настільній рольовій грі під назвою "Mutant". Mutant Year Zero: Road to Eden пропонує гравцям команду мутантів у постапокаліптичному світі, де вони мають досліджувати небезпечні зони, боротися з ворогами та вирішувати різноманітні головоломки.

Особливістю гри є можливість комбінувати тактичні бої з елементами скритності та використовувати здібності своїх персонажів для перемоги. Mutant Year Zero: Road to Eden отримала позитивні відгуки від критиків за свій унікальний геймплей, стильний арт-дизайн та захоплюючу атмосферу.

Mutant Year Zero: Road to Eden (фото: ExtremeTech)

Old School Runescape

Old School RuneScape (OSRS) - це розрахована на багато користувачів онлайн-рольова гра, розроблена і випущена компанією Jagex. Вона є версією класичної гри RuneScape, що є світом фентезі, наповнений квестами, монстрами, навичками та іншими ігровими елементами.

Відмінною особливістю Old School RuneScape є те, що вона заснована на версії гри RuneScape, яка існувала в 2007 році, і пропонує гравцям більш старомодний та олдскульний ігровий досвід.

Гравці можуть досліджувати величезний відкритий світ, виконувати квести, тренувати навички, битися з монстрами та взаємодіяти з іншими гравцями. Old School RuneScape залишається популярною грою, залучаючи як ветеранів, так і нових гравців своїм унікальним стилем та глибоким ігровим контентом.

Old School Runescape (фото: ExtremeTech)

Resident Evil 4 (2005)

Resident Evil 4 - це культова відеогра в жанрі survival horror, розроблена та випущена Capcom у 2005 році. Гра була випущена для ігрової консолі Nintendo GameCube, а потім портована на безліч інших платформ, включаючи PlayStation 2, PC, Wii, і багато інших.

У Resident Evil 4 гравці керують Леоном Кеннеді, персонажем із попередніх ігор серії, який вирушає на порятунок президентської дочки, викраденої таємничою сектою в Європі.

Гра відрізняється від попередніх частин серії новим підходом до геймплею, включаючи акцент на стрільбі від третьої особи, покращену графіку та динамічніший ігровий процес.

Resident Evil 4 отримала безліч нагород та зізнань від критиків за свою інноваційність, атмосферу та захоплюючий сюжет. Вона також вплинула на жанр survival horror та ігрову індустрію в цілому.

Resident Evil 4 (2005) (фото: ExtremeTech)

Terraria

Terraria - це 2D пісочниця та пригодницька гра, розроблена та випущена Re-Logic. Гра була випущена в 2011 році та доступна на різних платформах, включаючи персональні комп'ютери, консолі та мобільні пристрої.

У Terraria гравці досліджують випадково згенеровані світи, видобувають ресурси, будують споруди та борються з різними ворогами. Гра пропонує величезну свободу творчості та безліч можливостей для самовираження.

Вона також включає різноманітний ігровий контент, включаючи босів, зброю, магію, крафтинг і багато іншого. Terraria отримала високі відгуки від критиків і справила значний вплив на жанр пісочниці та індустрію відеоігор загалом.

Terraria (фото: ExtremeTech)