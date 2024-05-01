8 лучших компьютерных игр для детей и взрослых, которые помогут выучить английский

Wordshake

Это игра, в которой игроки должны составлять слова из определенного набора букв за ограниченное время. Обычно в игре задано определенное количество раундов, и игроки поочередно представляют свои слова.

Цель игры - набрать как можно больше очков, используя более длинные или сложные слова, чем у соперников. Игра может быть как соревновательной, так и обучающей, поскольку она требует от игроков быстрого мышления и знания большого словарного запаса.

Wordshake (фото: English-Guide.org)

Knoword

Это онлайн-игра, которая проверяет словарный запас и лексические навыки игроков. В игре пользователям предоставляется случайное слово, и их задача - предложить правильное определение этого слова или его синонимы. За каждый правильный ответ игрок получает очки и может продолжать игру.

Knoword обычно имеет несколько уровней сложности и различные тематические категории слов, что делает игру интересной и разнообразной. Также игроки могут соревноваться с друзьями или другими игроками онлайн, что добавляет элемент соревновательности и мотивации для улучшения своих знаний.

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Word Whomp

Word Whomp - это игра в жанре головоломок, разработанная компанией Pogo. В игре предлагается заполнять складывающиеся из букв слова на игровом поле, чтобы набрать очки.

Главная задача - составлять как можно больше слов из доступных букв за ограниченное время. Слова могут быть образованы как по вертикали, так и по горизонтали. Чем длиннее и сложнее слово, тем больше очков игрок получает.

Word Whomp обычно имеет несколько уровней сложности и различные режимы игры, такие как классический и режим соревнования с другими игроками. Игра также предлагает различные тематические категории слов, что делает процесс более разнообразным и интересным.

Word Whomp (фото: Pogo Games)

Scrabble Online

Scrabble Online - это онлайн-версия популярной настольной игры Scrabble, где игроки могут играть с другими игроками через интернет. Она предлагает аналогичные правила и геймплей, что и настольная версия игры.

Игрокам предоставляется набор букв, из которых они должны составлять слова на игровом поле. Каждая буква имеет свою ценность в очках, и игроки стремятся составлять слова с максимальным количеством очков.

Игра Scrabble Online обычно предоставляет различные режимы, включая игру против компьютера или против других игроков в реальном времени. Она также может предлагать варианты для игры на разных языках и различные тематические дополнения.

Scrabble Online позволяет игрокам улучшить свои навыки в составлении слов, а также наслаждаться игрой в удобном онлайн-формате.

Scrabble Online (фото: Pogo Games)

7 Words

7 Words - это головоломка в стиле кроссворда, разработанная компанией Blue Ox Technologies Ltd. В этой игре игрокам предоставляется сетка из семи горизонтальных слов, которые они должны заполнить, используя доступные буквы. Каждое слово состоит из 3, 4 или 5 букв.

Цель игры - заполнить все пропуски в сетке, используя доступные буквы и подбирая слова, которые подходят по контексту. Игра обычно предлагает различные уровни сложности и тематические категории слов, такие как животные, путешествия, еда и другие.

7 Words является увлекательной головоломкой, которая помогает развивать лексические и ассоциативные навыки игроков, а также способствует развитию мышления и умению находить связи между словами.

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Poptropica

Poptropica - это веб-игра в жанре приключенческого квеста, созданная компанией Pearson Education. В игре игроки путешествуют по различным островам, решая головоломки, выполняя задания и взаимодействуя с разнообразными персонажами.

Основная цель игры - исследовать мир Poptropica, выполнять задания и решать головоломки, чтобы продвигаться по сюжету и разблокировать новые острова. Каждый остров в Poptropica имеет свою уникальную тематику и задания, что делает игру разнообразной и интересной.

Poptropica также позволяет игрокам настраивать своих персонажей, покупать предметы для их улучшения и создавать свои виртуальные дома на островах. Игра предлагает различные квесты, задания и мини-игры, что делает ее привлекательной для детей и подростков разных возрастов.

Poptropica (фото: Steam)

ESL games+

Сайт с большим разнообразием заданий, но слегка сложным интерфейсом. Чтобы не запутаться, выбирайте темы в разделе topics. К каждой теме вы найдете минимум 5 разных активностей, на проработку лексики, понимания на слух и грамматики.

Особенными покажутся интерактивные игры по типу board games, только здесь нужно бросать виртуальный кубик и на каждой клетке отвечать на вопросы. Это отлично поможет развить понимание на слух вопросительных структур и отработать speaking.

Контент бесплатного пользования, регистрация необязательна, но использовать лучше с компьютера. Можно пользоваться на уроках с детьми от 5 лет и адаптировать задания для них.



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Visual Thesaurus Spelling Bee

Visual Thesaurus Spelling Bee - это онлайн-игра по правописанию. Она предназначена для школьников и всех, кто хочет улучшить свои навыки в правописании английских слов.

Участники соревнуются, пытаясь правильно написать сложные слова на английском языке. Они должны выбирать правильное написание слова из нескольких вариантов, предоставленных в течение соревнования.

Visual Thesaurus Spelling Bee предлагает различные уровни сложности, что позволяет участникам выбрать соответствующий им уровень. Соревнование способствует улучшению навыков правописания, расширению словарного запаса и повышению интереса к изучению английского языка.

Visual Thesaurus Spelling Bee (фото: Windows Report)