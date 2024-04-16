5 кращих комп'ютерних ігор для дітей, які не нашкодять

Важко уявити, що сьогодні є діти, які не грають у комп'ютерні ігри, або ніколи цього не робили. І хоча багато експертів застерігають, що постійне сидіння за ПК негативно впливає на здоров'я дітей, однак варто знати: є й корисні ігри, які не просто нешкідливі, а й навпаки - розвивають мозок, моторику тощо. Звісно, якщо не грати у них цілодобово.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 цікавих розвиваючих комп'ютерних ігор, які точно захоплять ваших дітей і не нашкодять їхньому здоров'ю.

Зміст

Кращі комп'ютерні ігри для дітей

Hidden Journey: Знайти Предмети

Жанр: пошук об'єктів, головоломка, казуальна гра

Ця захоплююча гра вимагає від гравця багатьох розумових зусиль, адже доведеться застосувати усі свої знання, кмітливість та інтелект.

Вам належить взяти на себе роль справжнього детектива, розкриваючи таємниці, знаходячи докази та проводячи розслідування злочинів. Кожен наступний рівень переносить вас у нову локацію: загадковий будинок, ранчо, покинутий пікап та багато іншого.

Hidden Journey: Знайти Предмети (фото: Google Play)

Bit City - Pocket Town Planner

Жанр: симулятор, казуальна гра

Ця гра сприяє розвитку уяви та просторового мислення, а також розвиває економічні та стратегічні навички. Вам належить побудувати та керувати своїм власним Біт-Сіті, де головне завдання - забезпечити щастя мешканців.

Почавши з невеликого містечка, ви поступово перетворите його на процвітаючий мегаполіс, керуючи прибутком та вкладаючи у покращення, що сприяють розвитку. Ваше місто буде поповнюватися новими транспортними засобами та будинками, включаючи знамениті пам'ятки, змінюючи його вигляд та роблячи його унікальним.

Bit City - Pocket Town Planner (фото: Google Play)

Portal

Жанр: головоломка, казуальна гра

Portal - це популярна гра від першої особи, в якій гравець має вирішувати просторові головоломки, використовуючи портали для переміщення в незвичайні місця.

Така гра сприяє розвитку у дитини просторової уяви, логічного мислення та наполегливості, оскільки створення правильних порталів з першого разу потребує певного зусилля.

Portal (фото: Medium)

AntVentor

Жанр: квест, пригода

Ця гра розповідає про пригоди мурашки-винахідника на ім'я Флорентін. Занурюючись у фотореалістичний макросвіт дикої природи, герой вирішує загадки та взаємодіє з місцевими тваринами та комахами.

Вона сприяє розвитку інтелекту, поліпшенню пам'яті та розвитку кмітливості. Основною особливістю механіки гри є повна відсутність діалогів, історія розкривається виключно через дії та емоції головного героя.

За сюжетом, мурашка-винахідник прагне створити складний механізм для покращення життя своєї колонії, але щось йде не за планом, і він вирушає у далеку подорож у пошуках натхнення та нових деталей.

AntVentor (фото: Steam)

Monopoly - Classic Board Game

Жанр: стратегія, економіка

Ця захоплююча гра розвиває економічне мислення та стратегічні навички.

Гравцеві належить створити та керувати своєю власною бізнес-імперією, яка потребує значних зусиль та міркувань для правильного інвестування, оцінки прибутковості угод, своєчасної сплати податків, вмілої купівлі підприємств та активів, а також встановлення партнерських відносин.

Monopoly - Classic Board Game (фото: Google Play)

Як комп'ютерні ігри впливають на здоров'я дітей

Тренування пам'яті та уваги

Комп'ютерні ігри може бути ефективним інструментом для тренування мозку. В іграх, що вимагають запам'ятовування інформації, такої як локації, завдання чи деталі персонажа, дитина краще розвиває запам'ятовування та відтворення інформації.

Завдання, які потребують негайної реакції на ситуацію або потребують тривалої концентрації на деталях, допомагають розвинути навички усвідомленості.

Еволюція базових навичок

Багато комп'ютерних ігор містять елементи, які потребують вирішення математичних завдань чи вміння рахувати проходження рівнів. Ігри зі складними сценаріями, текстовими інструкціями та діалогами сприяють розвитку навичок читання.

Гравці вчать нові слова, збільшують словниковий запас та розвивають навички розуміння прочитаного. За допомогою ігор на введення тексту або елементів створення власного контенту діти вдосконалюють свої навички письма та дрібної моторики.

Розвиток мислення

Багато ігор засновані на вирішенні логічних завдань та головоломок, таких як вирішення складних сценаріїв, прийняття стратегічних рішень та використання логіки для досягнення мети. Такі ігри вчать дітей думати наперед, аналізувати ситуації, розуміти взаємозв'язки, розвивають критичне мислення та навички планування.

Стимулювання творчості та уяви

Віртуальні світи та ігрові сценарії пропонують неймовірні можливості для розкриття творчості та фантазії. Ігри, в яких гравець може щось побудувати чи створити власних персонажів, стимулюють творчість та сприяють розвитку уяви та концептуального мислення.

Вплив на психічне та фізичне здоров'я

Тривалий час, проведений перед екраном, може спричинити проблеми зі зором чи спиною, а також нестачу фізичної активності. Але найважливішою проблемою є вплив комп'ютерних ігор на підлітків та його психіку. Ігрові сценарії та віртуальний досвід можуть викликати емоційні реакції, від радості та хвилювання до стресу чи нервової напруги.

Ризик розвитку залежності

Деякі діти можуть залежати від комп'ютерних ігор, що позначається на сімейних відносинах, навчанні та інших аспектах життя. Основним чинником звикання є неможливість людини самостійно контролювати час, що витрачається гру, ігнорування інших обов'язків чи заборон. В цьому випадку може знадобитися допомога спеціалістів.

Соціальні питання

Нездорове захоплення комп'ютерними іграми може призвести до соціальної ізоляції, зокрема дистанціюванню від реальних комунікацій і взаємодій. Деякі віртуальні простори можуть викликати почуття соціальної ізоляції чи самотності.

В які комп'ютерні ігри краще не грати

Ігри з насильством

Це включає ігри, де гравці борються між собою зі зброєю, вбивають ворогів або завдають їм шкоди. Ці ігри можуть сприяти агресивній поведінці та підштовхувати дітей до насильства.

Ігри із залежністю від ігрових механік

Деякі ігри використовують механіки, які можуть викликати у дітей залежність, такі як випадкові винагороди або заохочення за тривалу онлайн-присутність. Це може призвести до проблем із концентрацією, сном та суспільною адаптацією.

Ігри з неадекватним змістом або рекламою

Деякі ігри містять матеріали, які пропагують наркотики, алкоголь чи інші шкідливі звички. Також вони можуть містити агресивну або неприйнятну рекламу, яка може негативно вплинути на дітей.

На що звернути увагу при виборі комп'ютерної гри для дітей

Вікові рекомендації

Перевірте рейтинг ESRB (Entertainment Software Rating Board) або інші аналогічні системи оцінки, щоб дізнатися, чи підходить гра для віку вашої дитини. Вікові рекомендації вказуються на упаковці гри та її описі.

Зміст гри

Уважно вивчіть зміст гри, щоб переконатися, що він відповідає цінностям та підходить для віку дитини. Гра має бути розвиваючою, освітньою та підтримувати позитивні навички.

Види взаємодії

Оцініть, які види взаємодії присутні у грі, включаючи розрахований на багато користувачів режим, чат і обмін повідомленнями. Переконайтеся, що гра забезпечує безпечне онлайн-середовище та захищає дітей від небажаного контенту та контактів із незнайомцями.

Можливість керування батьківськими налаштуваннями

Перевірте, чи є у грі функції керування батьківськими налаштуваннями, що дозволяють обмежити доступ до певного контенту, встановити час гри та контролювати взаємодію з іншими гравцями.

Відгуки та рецензії

Перегляньте відгуки та рецензії інших батьків або експертів, щоб отримати уявлення про якість гри, її зміст та потенційні ризики для дітей.

Ігровий процес та цілі

Переконайтеся, що гра стимулює розвиток навичок вашої дитини, таких як логіка, творчість, співпраця та вирішення проблем, а також відповідає їх інтересам та уподобанням.