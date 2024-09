8 найкращих ігор про зомбі для консолей і ПК

Dying Light

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Екшн-гра з відкритим світом, купою зброї ближнього бою, що налаштовується, і багатокористувацьким режимом на чотирьох. Ви самі досліджуєте величезне місто, вражене небезпечним вірусом.

Ваш герой досконало володіє прийомами паркуру, тому він може легко забратися на дах практично будь-якої будівлі та лихо перестрибувати перешкоди.

По всій карті розкидані сюжетні та побічні завдання, під час яких потрібно постійно остерігатися живих мерців. Вони скрізь, і деякі з них особливо небезпечні. Тому діяти доведеться тактично: десь підпалити натовп, десь завести зомбі до калюжі з оголеними електропроводами, а десь просто втекти.

Dying Light (фото: Steam)

Project Zomboid

Платформи: ПК

Ця, здавалося б, проста гра з піксельною графікою - один із наймасштабніших, і водночас нещадних симуляторів зомбі-апокаліпсису. За вами не прилетить гелікоптер і не приїде броньовик, якщо вам вдасться протриматися досить довго, вас у будь-якому випадку чекає смерть.

Але ви можете продовжити своє існування на кілька днів, а то й більше, збудувавши укріплення або навіть створивши ферму. При цьому виживати можна як поодинці, так і в багатокористувацькому режимі з іншими гравцями.

Project Zomboid (фото: Steam)

Resident Evil HD Remaster

Платформи: ПК, PlayStation 3

Модернізована версія одного з головних фільмів жахів в історії відеоігор. Дія відбувається у великому особняку, повному різноманітних кімнат, у тому числі таємних. Ви повинні вирішувати головоломки і шукати ключі, які підходять тільки до певних дверей.

У будинку, звичайно ж, мешкають ходячі мерці. Вони повільні, але небезпечні: всього пара попадань, і потрібно заново завантажувати гру. Їх також треба добивати, інакше в самий невідповідний момент може повстати, здавалося б, неживий труп.

Resident Evil HD Remaster (фото: Gamegatehq)

Left 4 Dead 2

Платформи: ПК, Xbox 360, Xbox One

Кооперативний шутер, який упродовж приблизно десяти кампаній пародує різні фільми жахів зі світу кіно. Поодинці вижити не вийде: потрібно працювати злагоджено, відбиваючись не тільки від звичайних зомбі, а й від особливих. Стрибаючий мисливець або потужний звір можуть вбити вас в одну мить, якщо ваш напарник не допоможе.

Але весь потенціал Left 4 Dead 2 розкривається у режимі "Битва". У ньому можна грати не лише за людей, а й за заражених, які мають координувати свої атаки, щоб завдати максимальної шкоди тим, хто вижив, і не дати їм дістатися до притулку.

Left 4 Dead 2 (фото: Steam)

The Walking Dead: The Game

Платформи: ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android

Пригодницький серіал у знаменитому всесвіті, мета якого - показати зомбі-апокаліпсис з погляду звичайних людей, найчастіше нездатних вбити більше пари ходячих.

Вам доведеться ухвалити не одне складне рішення, спостерігаючи за тим, як загострюється психологічна обстановка в групі згуртованих людей. Також цей проект має одну з найзворушливіших кінцівок в історії відеоігор.

The Walking Dead: The Game (ілюстративне фото: GQ)

Stubbs the Zombie

Платформи: ПК, Xbox

Екшн-гра від третьої особи, дія якої відбувається у футуристичному місті Панчбоул, з літаючими машинами, лазерною зброєю та роботами. Ви граєте за Стаббса, людину, яка воскресла після того, як її вбили. Його мета - зруйнувати місто, вбити якнайбільше людей, а також відновити романтичні стосунки з коханою.

Оскільки це гумористична гра, те, що відбувається в ній, не піддається стандартній логіці. Ви можете їсти мізки, щоб відновити здоров'я, і перетворювати місцевих жителів на зомбі, щоб створити армію нежиті.

Зброя включає відрубані руки, власну підшлункову залозу і навіть голову.

На жаль, ігри немає в Steam або GOG, тому вам доведеться пошукати її в інших місцях.

Stubbs the Zombie (фото: Nintendo World Report)

Plants vs. Zombies 2: It's About Time

Платформи: iOS, Android

Барвистий проект у жанрі Tower Defense, в якому вам необхідно захищати людську оселю від нежиті, що відрізняється швидкістю та здібностями. Роль захисту виконують рослини, які можуть всіляко атакувати ворогів та не давати їм пройти далі.

У грі 11 унікальних світів - від Стародавнього Єгипту до космосу.

На відміну першої частини, Plants vs. Zombies 2 - безкоштовна гра з валютою, яку можна купити за реальні гроші. Завдяки цьому в проекті є безліч спеціальних можливостей, які роблять ігровий процес різноманітнішим.

Plants vs. Zombies 2: It's About Time (фото: Trusted Reviews)

They Are Billions

Платформи: ПК

У цій стратегії один зомбі може зруйнувати всі ваші найкращі плани. Вам потрібно пережити хвилі мерців одну за одною, які можуть збиратися у воістину гігантські натовпи.

Щоб підготуватися, ви повинні добувати ресурси у прилеглих районах і будувати максимально міцну оборону. Але вам потрібно бути обережним: якщо з необережності ви впустите ходячого в будівлю, він заразить його мешканців, і всі ваші зусилля підуть нанівець.

They Are Billions (фото: Steam)