Полоскочіть свої нерви. 10 найкращих хорор-ігор у 2024 році

Чи готові ви випробувати справжній жах і перевірити свої нерви на міцність? У 2024 році існує безліч хорор-ігор, які обіцяють незабутні відчуття. Від моторошних трилерів до кошмарних пригод у віртуальній реальності - існують різноманітні та лякаючі пригоди для кожного любителя жанру.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт GameSpot , що спеціалізується на новинах, оглядах, статтях та відео, пов'язаних з відеоіграми та індустрією розваг.

Alan Wake 2

Платформи: Xbox Series XS, PS5, PC

Рік випуску: 2023

Alan Wake 2 є справжнім дивом у розповіді відеоігор, поєднуючи незабутні моменти в лісі з крутими сюжетними поворотами, декількома складними битвами з босами і навіть незвичайними сценами. Завдяки своєму унікальному підходу до структури двох кампаній, Alan Wake 2 - це один із тих рідкісних хорорів, які нечасто зустрічаються.

Alan Wake 2 (фото: GameSpot)

Alien: Isolation

Платформи: Xbox Series XS, PS5, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3, PC

Рік випуску: 2014

Оригінальний фільм "Чужий" 1978 року досі захоплює своєю напруженістю та продуманістю, демонструючи боротьбу з інопланетною загрозою. У 2014 році студії Creative Assembly вдалося перенести цей кінематографічний шедевр у жанр хорору на виживання.

Події Alien: Isolation розгортаються через 15 років після фільму "Чужий". Гравець має взяти на себе роль Аманди Ріплі, дочки Еллен Ріплі, яка вирушила на пошуки правди про зникнення матері.

Зробити це буде непросто. Виведена з експлуатації торгова станція "Севастополь" - справжня смертельна пастка. Тут мешкають люди, готові встромити вам ніж у спину, несправні андроїди і постійна загроза з боку ксеноморфа, що полює на вас.

Це, без сумніву, найкраща цифрова реконструкція світу "Чужого" та його жахливого головного героя.

Alien: Isolation (фото: GameSpot)

Amnesia: The Bunker

Платформи: Xbox Series XS, PS5, PC

Рік випуску: 2023

Amnesia: The Bunker розгортається під час Першої світової війни. Гравцям належить битися з величезним чудовиськом, яке ховається у стінах, постійно полює і ніколи не насичується.

Подібно до ксеноморфу з Alien: Isolation, монстр у The Bunker частково непередбачуваний, а його цілі трохи змінюються з кожним проходженням. Це означає, що ви сильніше переживатимете свої невдачі та успіхи.

Amnesia: The Bunker (фото: GameSpot)

DayZ

Платформи: Xbox Series XS, PS5, PC, Xbox One, PS4

Рік випуску: 2013

Пройшло більше десяти років з моменту виходу, але DayZ, як і раніше, залишається унікальним шутером на виживання з відкритим світом, що кишить живими мерцями.

Це пост-апокаліптична подорож у світ загадок, і хоча справжній жах приховується в його крутіому кривому навчанні, отримання "диплома" зі знищення ходячих мерців - гідне заняття, поки ви намагаєтеся вижити у світі вірусної епідемії.

DayZ, насамперед, гра на виживання. Вам доведеться боротися з навколишнім середовищем та піклуватися про своє здоров'я, наприклад, про почуття голоду та холоду. Але оскільки величезний, важкодоступний для картографування світ також сповнений лютих зомбі та гравців, які віддадуть перевагу вбити і пограбувати вас, а не торгувати, вона також відмінно працює як хорор-гра.

DayZ (фото: GameSpot)

Dead Space (2023)

Платформи: Xbox Series XS, PS5, PC

Рік випуску: 2023

Dead Space став одним із головних хітів 2023 року. Навіть у такому багатому на блокбастери рік, ремейк оригінальної гри 2008 року у жанрі хорор на виживання став сильним претендентом на звання гри року. Причини цього є очевидними. Розробник EA Motive зробив не просто цифровий ремайстр оригіналу з текстурами 4K.

Це науково-фантастична гра жахів, повністю перебудована з нуля, з декількома розумними дизайнерськими рішеннями, що покращують оригінал.

У результаті на нас чекає: невблаганний жах у холодному вакуумі космосу, адаптивна складність, яка змусить ваші долоні спітніти, і стрибок у графічній точності, який змусить вас потягнутися за пакетом, щоразу, коли ви зіткнетеся з Некроморфом.

Dead Space (2023) (фото: GameSpot)

Hunt: Showdown

Платформи: Xbox Series XS, PS5, PC, Xbox One, PS4

Рік випуску: 2018

У цій грі ви стаєте мисливцем, якому доручено знищити кошмарних монстрів, що заполонили Луїзіанське болото у 1895 році. Вам потрібно буде вистежити цих істот, полювати на них і врешті-решт бути готовим до фіналу, якщо хочете отримати нагороду.

Але проблема в тому, що ви прямо конкуруєте з іншими найманцями, які теж хочуть зірвати великий куш.

Це поєднання конкурентної напруженості та диких істот, які можуть легко знищити вас, якщо ви не будете готові, створює потужну комбінацію. А похмурий світ, жорстока зброя та ризикований ігровий процес лише посилюють цю атмосферу.

Hunt: Showdown (фото: GameSpot)

Outlast 2

Платформи: Xbox Series XS, PS5, PC, Xbox One, PS4

Рік випуску: 2017

Перша частина Outlast, похмурий інді-хорор, що розгортається у занедбаній психіатричній лікарні, принесла студії Red Barrels світову популярність. Сюжет сиквела переноситься вглиб великої пустелі Арізони, де ховається таємнича секта, а рівень страху виходить за межі навіть найжахливіших моментів попередника.

Як і в першій грі, Outlast 2 є цікавою інверсією типових стереотипів жахів. Через темряву, що панує навколо, і ворожості ви будете змушені орієнтуватися в просторі за допомогою камери нічного бачення.

Однак це означає, що вам часто доведеться дивитися прямо на те, чого вам найбільше не хотілося б бачити, наприклад, на вбивцю-женця, який читає уривки зі своєї спотвореної священної книги, і видивляючись вас (свою майбутню жертву) у темряві.

Ця гра не для слабонервних, але якщо ви зможете її витримати, Outlast 2 подарує вам одні з найтривожніших сцен у відеоігровому хорорі за останнє десятиліття.

Outlast 2 (фото: GameSpot)

Resident Evil 2 (2019)

Платформи: Xbox Series XS, PS5, PC, Xbox One, PS4

Рік випуску: 2019

Вибрати лише одну гру Resident Evil для такого списку - непросте завдання. Навіть якщо не враховувати деякі орієнтовані на екшен ігри серії Resident Evil, все одно залишиться кілька хорор-класиків, про які можна посперечатися. Зрештою, ремейк Resident Evil 2 вважається найкращим представником серії для цього списку з кількох причин.

Дослідження заплутаної поліцейської дільниці у ролі Леона С. Кеннеді викликає запаморочення у всіх правильних сенсах; дезорієнтація породжує страх.

Але, більше того, саме включення Містера X, фігури, що піднімається, постійно приховується, робить Resident Evil 2 кращим хорором, який ця улюблена серія пропонує на сьогоднішній день.

Resident Evil 2 (2019) (фото: GameSpot)

Phasmophobia

Платформи: PC (Незабаром вийде на Xbox Series XS)

Рік випуску: 2020

Phasmophobia, що стала одним із головних хітів Twitch після свого дебюту в 2020 році, являє собою гру в жанрі хорор з елементами "Мисливців за привидами", але з мережевим режимом.

У вас є все необхідне обладнання для виявлення привидів, але жодної зброї для їхнього знищення. На вас чекають кілька моторошних локацій і безліч фантомів, які зовсім не раді присутності живих.

Грати поодинці страшно, але в компанії друзів вбудоване розпізнавання голосу додає новий рівень занурення. Привиди можуть підслуховувати ваші розмови та реагувати на них.

Щоб отримати ще більший заряд адреналіну, спробуйте зіграти в VR-режимі і зіткнутися віч-на-віч з лякаючими привидами і демонами.

Outlast 2 (фото: GameSpot)

Silent Hill 2

Платформи: Xbox Series XS, PS5, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3, PS2 (Ремейк вийде на PS5 та PC)

Рік випуску: 2001

Після десятирічного затишшя серія Silent Hill готується до великого повернення. Частиною цього відродження стане ремейк Silent Hill 2 від студії Bloober Team, що спеціалізується на хорор-іграх. Однак їх чекає нелегке завдання.

Оригінальна Silent Hill 2 давно вважається не лише однією з найкращих ігор серії, але й одним із найбільших хорорів усіх часів. Це трагічна історія з езотеричними головоломками, в якій головний герой Джеймс Сандерленд опиняється у пастці свого особистого пекла. Silent Hill 2 - це гра про внутрішні демони, муки і почуття провини.

Хоча геймплей через двадцять років може здатися застарілим, сюжет, як і раніше, є актуальним. Це, як і раніше, шедевр, який стає все більш шокуючим у міру проходження.

Silent Hill 2 (фото: GameSpot)