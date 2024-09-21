8 лучших игр про зомби для консолей и ПК

Dying Light

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Экшн-игра с открытым миром, кучей настраиваемого оружия ближнего боя и многопользовательским режимом на четверых. Вы в одиночку исследуете огромный город, пораженный опасным вирусом.

Ваш герой в совершенстве владеет приемами паркура, поэтому он может легко забраться на крышу практически любого здания и лихо перепрыгивать препятствия.

По всей карте разбросаны сюжетные и побочные задания, во время которых нужно постоянно остерегаться живых мертвецов. Они повсюду, и некоторые из них особенно опасны. Поэтому действовать придется тактически: где-то поджечь толпу, где-то завести зомби в лужу с оголенными электропроводами, а где-то просто убежать.

Dying Light (фото: Steam)

Project Zomboid

Платформы: ПК

Эта, казалось бы, простая игра с пиксельной графикой - один из самых масштабных, и в то же время беспощадных симуляторов зомби-апокалипсиса. За вами не прилетит вертолет и не приедет броневик, если вам удастся продержаться достаточно долго, вас в любом случае ждет смерть.

Но вы можете продлить свое существование на несколько дней, а то и больше, построив укрепление или даже создав ферму. При этом выживать можно как в одиночку, так и в многопользовательском режиме с другими игроками.

Project Zomboid (фото: Steam)

Resident Evil HD Remaster

Платформы: ПК, PlayStation 3

Модернизированная версия одного из главных фильмов ужасов в истории видеоигр. Действие происходит в большом особняке, полном разнообразных комнат, в том числе секретных. Вам предстоит решать головоломки и искать ключи, которые подходят только к определенным дверям.

В доме, конечно же, обитают ходячие мертвецы. Они медлительны, но опасны: всего пара попаданий, и нужно заново загружать игру. Их также надо добивать, иначе в самый неподходящий момент может восстать, казалось бы, безжизненный труп.

Resident Evil HD Remaster (фото: Gamegatehq)

Left 4 Dead 2

Платформы: ПК, Xbox 360, Xbox One

Кооперативный шутер, который на протяжении примерно десяти кампаний пародирует различные фильмы ужасов из мира кино. В одиночку выжить не получится: нужно работать слаженно, отбиваясь не только от обычных зомби, но и от особых. Прыгающий охотник или мощный зверь могут убить вас в одно мгновение, если ваш напарник не поможет.

Но весь потенциал Left 4 Dead 2 раскрывается в режиме "Битва". В нем можно играть не только за людей, но и за зараженных, которые должны координировать свои атаки, чтобы нанести максимальный урон выжившим и не дать им добраться до убежища.

Left 4 Dead 2 (фото: Steam)

The Walking Dead: The Game

Платформы: ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android

Приключенческий сериал в знаменитой вселенной, цель которого - показать зомби-апокалипсис с точки зрения обычных людей, чаще всего неспособных убить больше пары ходячих.

Вам придется принять не одно сложное решение, наблюдая за тем, как накаляется психологическая обстановка в группе сплоченных выживших. Также этот проект имеет одну из самых трогательных концовок в истории видеоигр.

The Walking Dead: The Game (иллюстративное фото: GQ)

Stubbs the Zombie

Платформы: ПК, Xbox

Экшн-игра от третьего лица, действие которой происходит в футуристическом городе Панчбоул, с летающими машинами, лазерным оружием и роботами. Вы играете за Стаббса, человека, воскресшего после того, как его убили. Его цель - разрушить город, убить как можно больше людей, а также восстановить романтические отношения с возлюбленной.

Поскольку это юмористическая игра, то происходящее в ней не поддается стандартной логике. Вы можете есть мозги, чтобы восстановить здоровье, и превращать местных жителей в зомби, чтобы создать армию нежити.

Оружие включает в себя отрубленные руки, собственную поджелудочную железу и даже голову.

К сожалению, игры нет в Steam или GOG, поэтому вам придется поискать ее в других местах.

Stubbs the Zombie (фото: Nintendo World Report)

Plants vs. Zombies 2: It’s About Time

Платформы: iOS, Android

Красочный проект в жанре Tower Defense, в котором вам необходимо защищать человеческое жилище от нежити, отличающейся скоростью и способностями. Роль защиты выполняют растения, которые могут всячески атаковать врагов и не давать им пройти дальше.

В игре 11 уникальных миров - от Древнего Египта до космоса.

В отличие от первой части, Plants vs. Zombies 2 - бесплатная игра с валютой, которую можно купить за реальные деньги. Благодаря этому в проекте есть множество специальных возможностей, которые делают игровой процесс более разнообразным.

Plants vs. Zombies 2: It’s About Time (фото: Trusted Reviews)

They Are Billions

Платформы: ПК

В этой стратегии один зомби может разрушить все ваши самые лучшие планы. Вам нужно пережить волны мертвецов одну за другой, которые могут собираться в поистине гигантские толпы.

Чтобы подготовиться, вы должны добывать ресурсы в близлежащих районах и строить максимально прочную оборону. Но вам нужно быть осторожным: если по неосторожности вы впустите ходячего в здание, он заразит его жителей, и все ваши усилия пойдут насмарку.

They Are Billions (фото: Steam)