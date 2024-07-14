8 найбільш зволожуючих продуктів, які варто їсти цього літа

Кавун

Дієтолог Евері Зенкер розповів, що кавун містить приблизно 92% води і є чудовим способом зволоженн.

Приблизно 152 г кавуна забезпечує 140 мл води, або трохи більше половини склянки.

Це також чудове джерело лікопіну, каротиноїду, який діє як антиоксидант.

Лікопін може допомогти захистити шкіру від сонячних променів, якщо ви його регулярно їсте.

Огірки

Такий овоч є освіжаючим і зволожуючим варіантом для літа, адже на 90% складається з води. Вони також наповнені калієм, вітаміном K і клітковиною.

Не очищайте огірки, якщо ви впевнені, що у вас ті, які не обприскуються пестицидами, тому що шкірка огірка наповнена вітаміном С (близько 10% рекомендованої добової дози).

Селера

Селера приблизно на 95% складається з води, містить клітковину, вітамін К, фолієву кислоту, калій і марганець. Вони допомагають підтримувати гідратацію та здоров’я серця.

За словами дієтолога, селера також є хорошим джерелом натрію, який є ще одним важливим мінералом і електролітом, який є ключовим для балансу рідини, pH і допомагає нервовій і м’язовій функції.

Одне стебло селери містить приблизно 32 мл натрію.

Полуниця

Полуниця не просто смачна, вона також є одним із найкращих зволожуючих ягід, які потрібно мати під рукою цього літа, оскільки приблизно на 92% складається з води.

Солодка ягода містить низьку калорійність, багато клітковини та вітаміну С, що важливо для імунної системи та запобігання тривожності.

Шпинат

Шпинат є ідеальною основою для літнього салату. Він приблизно 93% складається з води та калію, щоб допомогти з електролітним балансом, і містить каротиноїди, які борються із запаленням.

Апельсини

Хоча апельсини не є літніми сезонними фруктами, вони багаті калієм - речовиною, яка є надзвичайно важливою влітку. Адже з рясним потом у спеку організм втрачає необхідні мікроелементи, зокрема калій, що своєю чергою збільшує ризик м’язових судом.

Апельсини на 80% складаються з води, тому вони є добре освіжають.

Папая

У списку найбільш зволожуючих продуктів є папая, яка на 89% складається з води. Як бонус, у ній багато калію та судове джерело вітаміну С.

Також папая корисна при багатьох шкірних захворюваннях, зволожує і покращує стан шкіри всього тіла.

Помідори

Помідори на 95% складаються з води, що робить їх чудовим вибором для літньої їжі, яка забезпечує зволоження.

Вони також багаті на лікопін, вітамін С і калій.

Основна користь лікопіну полягає в тому, що він допомагає запобігти захворюванням серця. Вживання томатів також знижує рівень поганого холестерину сироватці крові, зменшуючи або запобігати прояви атеросклерозу, підвищує еластичність стінок артерій.