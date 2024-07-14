8 наиболее увлажняющих продуктов, которые следует есть этим летом

Арбуз

Диетолог Эвери Зенкер рассказал, что арбуз содержит примерно 92% воды и является отличным способом увлажнения.

Приблизительно 152 г арбуза обеспечивает 140 мл воды, или чуть более половины стакана.

Это также отличный источник ликопина, каротиноида, который действует как антиоксидант.

Ликопин может помочь защитить кожу от солнечных лучей, если вы регулярно едите.

Огурцы

Такой овощ представляет собой освежающий и увлажняющий вариант для лета, ведь на 90% состоит из воды. Они также наполнены калием, витамином K и клетчаткой.

Не очищайте огурцы, если вы уверены, что у вас те, которые не опрыскиваются пестицидами, потому что кожура огурца наполнена витамином С (около 10% рекомендуемой суточной дозы).

Сельдерей

Сельдерей примерно на 95% состоит из воды, содержит клетчатку, витамин К, фолиевую кислоту, калий и марганец. Они помогают поддерживать гидратацию и здоровье сердца.

По словам диетолога, сельдерей также является хорошим источником натрия, являющегося еще одним важным минералом и электролитом, который есть ключевым для баланса жидкости, pH и помогает нервной и мышечной функции.

Один стебель сельдерея содержит примерно 32 мл натрия.

Клубника

Клубника не просто вкусная, она также является одной из лучших увлажняющих ягод, которые нужно иметь под рукой этим летом, поскольку примерно на 92% состоит из воды.

Сладкая ягода содержит низкую калорийность, много клетчатки и витамина С, что важно для иммунной системы и предотвращения тревожности.

Шпинат

Шпинат является идеальным основанием для летнего салата. Он примерно на 93% состоит из воды и калия, чтобы помочь с электролитным балансом, и содержит каротиноиды, борющиеся с воспалением.

Апельсины

Хотя апельсины не являются летними сезонными фруктами, они богаты калием - веществом, которое очень важно летом. Ведь с обильным потом в жару организм теряет необходимые микроэлементы, в частности калий, что в свою очередь увеличивает риск мышечных судорог.

Апельсины на 80% состоят из воды, поэтому они хорошо освежают.

Папайя

В списке наиболее увлажняющих продуктов есть папайя, которая на 89% состоит из воды. Как бонус, в ней много калия и источник витамина С.

Также папая полезна при многих кожных заболеваниях, увлажняет и улучшает состояние кожи всего тела.

Помидоры

Помидоры на 95% состоят из воды, что делает их отличным выбором для летней пищи, которая обеспечивает увлажнение.

Они также богаты ликопином, витамином С и калием.

Основная польза ликопина заключается в том, что он помогает предотвратить заболевания сердца. Употребление томатов также снижает уровень плохого холестерина в сыворотке крови, уменьшая или предотвращать проявления атеросклероза, повышает эластичность стенок артерий.