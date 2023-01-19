8 міфів про високу температуру, які заважають нам правильно лікувати себе і близьких

Майже кожен із нас протягом зими хоча б раз "звалюється" з ніг із високою температурою. Хоч лихоманка трапляється часто й лікується не так важко, із нею пов'язано багато міфів, у які люди досі продовжують вірити. Іноді саме ці помилкові твердження затягують хворобливий стан і процес одужання.
Про те, які існують найпоширеніші міфи про високу температуру, розповіли на медичній сторінці в Instagram.
"Лихоманкофобія - поширене явище. Батьки бояться цифр на термометрі, бо думають, що лихоманка - це дуже страшно і загрожує життю малюка. Тому і швидку допомогу викликають при цифрах вище 39, і згодні колоти шкідливі ліки, лиш би вона "знизилась". Тому спростовуємо деякі міфи про лихоманку задля вашого спокою", - йдеться у повідомленні.
Насправді якщо є лихоманка, то причина може бути або не бути серйозною. Якщо дитина їсть і п'є, скоріше за все - це банальний вірус. Якщо малюк в'ялий, багато спить, відмовляється пити, або у нього блювання або висип - невідкладно покажіть малюка лікарю.
У дійсності - лихоманка, яка спровокована інфекціями, не викликає пошкодження мозку. Тільки температура вище 42 градусів може спричинити пошкодження мозку.
Дуже рідко буває, що температура тіла підіймається так високо. Таке трапляється при дуже високій температурі навколишнього середовища. Прикладом може бути дитина, залишена в закритій машині у спекотну погоду.
Лише у 4% дітей можуть бути судоми, які виникають при лихоманці. При чому виникнення залежить не від висоти температури, а від самого інфекційного агента.
Лихоманку потрібно лікувати лише, якщо вона викликає дискомфорт. Варто дивитись на стан дитини.
Неправильно, тому що мозок знає, коли тілу занадто спекотно. Більшість лихоманок від інфекції не піднімаються вище 39,5-40 градусів. Вони рідко досягають 40,6 градуса або 41,21. Хоча ці "високі" лихоманки також нешкідливі.
Після прийому таких ліків більшість лихоманок знижуються на 1 або 1,5 градуса. Тому не варто одразу панікувати, якщо температура не опустилася до 36,6 градуса. Це нормальна перебіг хвороби.
Лихоманка, яка не спадає до норми, може бути викликана вірусами, або бактеріями. Реакція на жарознижувальні ліки нічого не говорить нам про причину інфекції.
Це нормально, якщо гарячка при більшості вірусних інфекціях триває 2-5 днів. Коли дія жарознижувальних ліків закінчиться, лихоманка повернеться. Вона повністю пройде, коли організм переможе вірус. Найчастіше - це третій-четвертий день, але буває і пізніше.
Раніше ми розповідали про те, чи можна пити каву жінкам під час грудного вигодовування.
Нещодавно ми розповідали про те, які народні методи лікування є дуже небезпечними для здоров'я.