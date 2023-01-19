8 мифов о высокой температуре, которые мешают нам правильно лечить себя и близких

Какие мифы существуют о высокой температуре

"Лихоманкофобия - распространенное явление. Родители боятся цифр на термометре, потому что думают, что лихорадка - это очень страшно и угрожает жизни малыша. Поэтому и скорую помощь вызывают при цифрах выше 39, и согласны колоть вредные лекарства, лишь бы она "снизилась". Поэтому развенчаем некоторые мифы о лихорадке ради вашего покоя", - говорится в сообщении.

Если высокая температура - причина всегда серьезная

На самом деле, если есть лихорадка, то причина может быть или не быть серьезной. Если ребенок ест и пьет, скорее всего - это банальный вирус. Если малыш вялый, много спит, отказывается пить, или у него рвота или сыпь - немедленно покажите малыша врачу.

Лихорадка выше 40 градусов может вызвать повреждение мозга

В действительности - лихорадка, спровоцированная инфекциями, не вызывает повреждения мозга. Только температура выше 42 градусов может привести к повреждению мозга.

Очень редко бывает, что температура тела поднимается столь высоко. Такое случается при очень высокой температуре окружающей среды. Примером может служить ребенок, оставленный в закрытой машине в жаркую погоду.

Высокая температура обязательно вызовет судороги

Только у 4% детей могут быть судороги, возникающие при лихорадке. При этом возникновение зависит не от высоты температуры, а от самого инфекционного агента.

Любую лихорадку нужно лечить жаропонижающими препаратами

Лихорадку нужно лечить только, если она вызывает дискомфорт. Следует смотреть на состояние ребенка.

Без лечения температура возрастает

Неправильно, потому что мозг знает, когда телу слишком жарко. Большинство лихорадок от инфекции не поднимается выше 39,5-40 градусов. Они редко достигают 40,6 градуса или 41,21. Хотя эти "высокие" лихорадки тоже безвредны.

После приема жаропонижающих препаратов температура должна стать 36,6

После приема такого лекарства большинство лихорадок снижаются на 1 или 1,5 градуса. Поэтому не следует сразу паниковать, если температура не опустилась до 36,6 градуса. Это нормальное течение болезни.

Если сбить температуру не удается, значит причина серьезная

Лихорадка, не приходящая в норму, может быть вызвана вирусами или бактериями. Реакция на жаропонижающее лекарство ничего не говорит нам о причине инфекции.

После снижения лихорадки с помощью лекарства она должна оставаться на низком уровне.

Это нормально, если лихорадка при большинстве вирусных инфекций длится 2-5 дней. Когда действие жаропонижающего лекарства закончится, лихорадка вернется. Она полностью пройдет, только когда организм победит вирус. Чаще всего - это третий-четвертый день, но бывает и позже.