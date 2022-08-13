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8-летняя украинка все лето поет под открытым небом и собирает средства для ВСУ: на что потратят деньги

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Суббота 13 августа 2022 18:59
8-летняя украинка все лето поет под открытым небом и собирает средства для ВСУ: на что потратят деньги Украинка пением собирает деньги для защитников Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Восьмилетняя Кристина Булаевская из Винницы все лето поет под открытым небом, чтобы собрать деньги для ВСУ. Девочка уже успела собрать более 24 тысяч гривен.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уже два месяца 8-летняя девочка поет на винницких площадях и рядом торговых центров и собирает деньги для военных.

"Все началось с дистанционного обучения, каждую пятницу мы с моей учительницей по вокалу говорили, что мы делаем это ради победы. И тогда я решила петь для защитников. Наши защитники рискуют своей жизнью, здоровьем", - рассказала девочка.

8-летняя украинка все лето поет под открытым небом и собирает средства для ВСУ: на что потратят деньги

Кристина Булаевская поет на улице, чтобы собрать деньги для ВСУ (скрин с видео)

Репертуар Кристины состоит лишь из патриотических песен. Она их искала и выбирала самостоятельно: "Зупиніть війну", "Моя сорочка вишиванка" и "Боже великий єдиний".

Когда в очередной раз девочка собиралась идти собирать деньги, она брала плакат, который рисовала вместе с мамой, и коробку для денег. Дождь на улице ее не останавливает. Маленькая волонтерка на этот раз собрала чуть более 300 гривен.

"Хотим передать деньги Соломии Витвицкой. Именно ей, потому, что она такая добрая и она не только помогает защитникам, да еще и заботится о детках из "Охматдета", - говорит девочка.

8-летняя украинка все лето поет под открытым небом и собирает средства для ВСУ: на что потратят деньгиКристина Булаевская с мамой (скрин с видео)

По словам Соломии Витвицкой, для всех украинцев сейчас важна победа, даже дети хотят ее поскорее приблизить.

"Я помню, когда получила сообщение от мамы Кристины и еще долго не могла оправиться. Умиляют наши украинские дети, невозможно сдержать ни эмоций, ни слез", - сказала она.

Собранные средства телеведущая положит на свой благотворительный счет и впоследствии потратит их на автомобиль и дроны для защитников Украины. По словам Витвицкой, именно в этом сейчас военные нуждаются больше всего.

Ранее мы сообщали, что дети в Конотопе устроили блокпост и собирают на ВСУ.

Также мы писали, что в Ирпене дети сами готовят и продают лимонад, чтобы помочь армии.

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