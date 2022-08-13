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8-річна українка усе літо співає просто неба та збирає кошти для ЗСУ: на що витратять гроші

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Субота 13 серпня 2022 18:59
8-річна українка усе літо співає просто неба та збирає кошти для ЗСУ: на що витратять гроші Українка співом збирає гроші для захисників України (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Восьмирічна Крістіна Булаївська з Вінниці усе літо співає просто неба, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Дівчинка вже встигла зібрати понад 24 тисячі гривень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вже два місяці 8-річна дівчинка співає на вінницьких площах та поруч торгових центрів та збирає гроші для військових.

"Все почалось з дистанційного навчання, кожної п’ятниці ми з моєю вчителькою з вокалу говорили, що ми робимо це задля перемоги. І тоді я вирішила співати для захисників. Наші захисники ризикують своїм життям, здоров’ям", - розповіла дівчинка.

8-річна українка усе літо співає просто неба та збирає кошти для ЗСУ: на що витратять гроші

Крістіна Булаївська співає на вулиці, щоб зібрати гроші для ЗСУ (скрін з відео)

Репертуар Крістіни складається лише з патріотичних пісень. Вона їх шукала та вибирала самотужки: "Зупиніть війну", "Моя сорочка вишиванка" і "Боже великий єдиний".

Коли вчергове дівчинка збиралася йти збирати гроші, вона брала плакат, який малювала разом з мамою, і коробку для грошей. Дощ на вулиці її не зупиняє. Маленька волонтерка цього разу зібрала трохи понад 300 гривень.

"Хочемо передати гроші Соломії Вітвіцькій. Саме їй, тому, що вона така добра і вона не тільки допомагає захисникам, та ще й дбає за діток з "Охматдиту", - говорить дівчинка.

8-річна українка усе літо співає просто неба та збирає кошти для ЗСУ: на що витратять грошіКрістіна Булаївська з мамою (скрін з відео)

За словами Соломії Вітвіцької, для усіх українців зараз важлива перемога, навіть діти хочуть її швидше наблизити.

"Я пам’ятаю, коли отримала повідомлення від мами Крістіни і ще довго не могла оговтатися. Розчулюють наші українські діти, неможливо стримати ні емоцій, ні сліз", - сказала вона.

Зібрані кошти телеведуча покладе на свій благодійний рахунок та згодом витратить їх на автомобіль та дрони для захисників України. За словами Вітвіцької, саме цього зараз військові потребують найбільше.

Раніше ми повідомляли, що діти в Конотопі влаштували блокпост і збирають на ЗСУ.

Також ми писали, що в Ірпені діти самі готують і продають лимонад, щоб допомогти армії.

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