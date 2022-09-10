8-летний украинец пением менее чем за месяц собрал полмиллиона гривен для ВСУ

У Юры есть копилка с надписью "на армию", когда он поет, то она наполняется на глазах. Мимо пения мальчика не могут пройти ни дети, ни взрослые.

Мальчик гастролирует по области и меньше чем за месяц собрал почти полмиллиона гривен.

"Когда я стараюсь, то вижу, что много денег бросают, бросают по 200,100, 500", - рассказал мальчик.

По словам отца, Юра учится в хоровой школе "Дударик" и каждый день, если это возможно, ходит в церковь, где слушает божественные напевы.

Поет Юра по большей части лирические песни, про войну учить сложно, ведь парень все воспринимает близко к сердцу.

"Какие-то песни о войне, где мама детей своих защищает, ему начинают слезы течь и он говорит: я не могу ее выучить", - рассказывает отец.

Отмечается, что за собранные деньги уже приобрели для военных внедорожник, который назвали "Юрчик".

"Он уже в нас является главным спонсором наших военных и тот автомобиль он приобрел и два дроны, будем вести на фронт для наших ребят", - говорит капеллан, руководитель ОО "Апостольська Чота" отец Михаил Гредиль.

В будущем мальчик мечтает не о сцене, а о карьере водителя и священника.