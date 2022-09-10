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8-летний украинец пением менее чем за месяц собрал полмиллиона гривен для ВСУ

Маленький украинец пением собрал полмиллиона гривен (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

8-летний Юра из Львова собрал почти полмиллиона гривен для ВСУ. Мальчик поет, а аккомпанирует ему отец. В частности, он сам подготовил чувственный лирический репертуар, с которым теперь ездит в разные города Львовской области.

Об этом сообщает ТСН.

У Юры есть копилка с надписью "на армию", когда он поет, то она наполняется на глазах. Мимо пения мальчика не могут пройти ни дети, ни взрослые.

Мальчик гастролирует по области и меньше чем за месяц собрал почти полмиллиона гривен.

"Когда я стараюсь, то вижу, что много денег бросают, бросают по 200,100, 500", - рассказал мальчик.

По словам отца, Юра учится в хоровой школе "Дударик" и каждый день, если это возможно, ходит в церковь, где слушает божественные напевы.

Поет Юра по большей части лирические песни, про войну учить сложно, ведь парень все воспринимает близко к сердцу.

"Какие-то песни о войне, где мама детей своих защищает, ему начинают слезы течь и он говорит: я не могу ее выучить", - рассказывает отец.

Отмечается, что за собранные деньги уже приобрели для военных внедорожник, который назвали "Юрчик".

"Он уже в нас является главным спонсором наших военных и тот автомобиль он приобрел и два дроны, будем вести на фронт для наших ребят", - говорит капеллан, руководитель ОО "Апостольська Чота" отец Михаил Гредиль.

В будущем мальчик мечтает не о сцене, а о карьере водителя и священника.

Ранее мы сообщали, что 8-летний украинец собрал почти 60 тысяч для ВСУ.

Также мы писали, что в Киеве маленький мальчик помогал сестренке, которая игрой на скрипке собирала деньги для ВСУ.

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