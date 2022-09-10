8-річний українець співом менш ніж за місяць зібрав півмільйона гривень для ЗСУ

У Юри є скарбничка з написом "на армію", яка коли він співає, то вона наповнюється на очах. Повз спів хлопчика не можуть пройти ні діти, ні дорослі.

Хлопчик гастролює областю і менше як за місяць зібрав майже півмільйона гривень.

"Коли я стараюся, то бачу, що багато грошей кидають, кидають по 200,100, 500", - розповів хлопчик.

За словами батька, Юра вчиться в хоровій школі "Дударик" та кожного дня, якщо це можливо, ходить до церкви, де слухає божественні наспіви.

Співає Юрко здебільшого ліричні пісні, про війну вчити складно, адже хлопець все сприймає близько до серця.

"Якісь пісні про війну, де мама дітей своїх захищає, йому починають сльози текти і він каже: я не можу її вивчити", - розповідає батько.

Зазначається, що за зібрані гроші уже придбали для військових позашляховик, який назвали "Юрчик".

"Він вже в нас є головним спонсором наших військових і той автомобіль він придбав і два дрони, будемо вести на фронт для наших хлопців", - каже капелан, керівник ГО "Апостольська Чота" отець Михайло Греділь.

У майбутньому хлопчик мріє не про сцену, а про кар’єри водія та священика.