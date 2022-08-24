Мальчиком из Чернигова, который пением зарабатывает для ВСУ деньги, заинтересовались музыкальные продюсеры

В центре Чернигова поет мальчик Сергей Мороз и таким образом собирает деньги для Вооруженных сил Украины. В целом он уже собрал более 110 тысяч гривен.
Об этом пишет ТСН.
Мальчик поет на улице уже второй месяц, репертуар - исключительно украинский.
По словам мамы Екатерины, мальчик сам решил пением помогать армии.
"Он видел, сколько уже детишек начинают помогать - плетут браслеты, продают игрушки, кто-то на гитаре, то он говорит: Я умею петь. Давайте я буду петь", - рассказала она.
Мальчик рассказал, что сначала беспокоился найдутся ли у черниговцев, которые более месяца жили под обстрелами, деньги на доброе дело. Но все опасения оказались напрасными.
"На площади мне бросают пятисотки, потому что мне уже доверяют, потому что я уже Притуле деньги отвез", - добавил Сергей.
Сергей Мороз собирает деньги на ВСУ (фото: suspilne.media)
За две недели мальчик собрал 60 тысяч и отвез своему тезке - волонтеру Притуле.
Впоследствии талантливого школьника заметил известный продюсер Вадим Лисица и пригласил впервые на профессиональную студию звукозаписи. Ему маленький волонтер передал друг партию заработанных денег, которые пойдут нашим защитникам на Харьковском направлении.
Как благодарность за помощь общему делу, Вадим Лисица с коллегами обещает подарить юному певцу его личную песню. Мама отметила, что с такого подарка может начаться карьера сына.
Сам мальчик планирует собирать пением на улицах Чернигова, пока позволит погода.
Ранее мы сообщали, что в Киеве маленький мальчик помогал сестренке, которая игрой на скрипке собирала деньги для ВСУ.
Также мы писали, что дети в Конотопе устроили блокпост и собирают на средства для армии.