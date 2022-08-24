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Хлопчиком із Чернігова, який співом заробляє для ЗСУ гроші, зацікавились музичні продюсери

Хлопчик співом збирає гроші для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У центрі Чернігова співає хлопчик Сергій Мороз і таким чином збирає гроші для Збройних сил України. Загалом він вже зібрав понад 110 тисяч гривень.

Про це пише ТСН.

Хлопчик співає на вулиці вже другий місяць, репертуар - винятково український.

За словами мами Катерини, хлопчик сам вирішив співом допомагати армії.

"Він бачив, скільки вже діточок починають допомагати - плетуть браслети, продають іграшки, хтось на гітарі, то він каже: Я вмію співати. Давайте я буду співати", - розповіла вона.

Хлопчик розповів, що спочатку переймався чи знайдуться у чернігівців, які понад місяць жили під обстрілами, гроші на добру справу. Та всі побоювання виявилися марними.

"На площі мені кидають п’ятисотки, бо мені вже довіряють, бо я вже Притулі гроші відвіз", - додав Сергій.

Сергій Мороз збирає гроші на ЗСУ (фото: suspilne.media)

За два тижні хлопчик зібрав 60 тисяч і відвіз своєму тезці - волонтеру Притулі.

Згодом талановитого школяра помітив відомий продюсер Вадим Лисиця і запросив уперше на професійну студію звукозапису. Йому маленький волонтер передав друг партію зароблених грошей, які підуть нашим захисникам на Харківському напрямку.

Як вдячність за допомогу спільній справі, Вадим Лисиця з колегами обіцяє подарувати юному співакові його особисту пісню. Мама зазначила, що з такого подарунка може розпочатися кар’єра сина.

Сам хлопчик планує збирати співом на вулицях Чернігова, поки дозволить погода.

Раніше ми повідомляли, що у Києві маленький хлопчик допомагав сестричці, яка грою на скрипці збирала гроші для ЗСУ.

Також ми писали, що діти в Конотопі влаштували блокпост і збирають на кошти для армії.

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Збройні сили України