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Было только 8 лет: в Луцке умерла девочка с болезнью преждевременного старения

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 08:17
Было только 8 лет: в Луцке умерла девочка с болезнью преждевременного старения
На Волыни умер ребенок с синдром Хатчинсона-Гилфорда (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

У ребенка было редчайшее неизлечимое заболевание - синдром Хатчинсона-Гилфорда

В Луцке в больнице умерла девочка с неизлечимой болезнью преждевременного старения. Анне Сакидон было только 8 лет, но крайне редкая генная мутация - синдром Хатчинсона-Гилфорда - "накрутила" ее биологический возраст на целых 70.

Как рассказал директор Волынской областной детской больницы Сергей Ляшенко, страшная болезнь каждый прожитый ребенком год причисляла за 8 - 10 лет. Об этом передает местное издание "Вестник".

Сакидон проживала в селе Качин Камень-Каширского района.

Всего в Украине зафиксировано два случая заболевания таким недугом. Так, еще один ребенок с синдром Хатчинсона-Гилфорда проживает под Винницей. Девочку зовут Ира Химич.

В мире же известно около 100 случаев заболевания прогерией (преждевременным старением) у детей.

Люди, страдающие от этого синдрома, в основном имеют характерный внешний вид: низкий рост, относительно большую голову и уменьшенную лицевую часть черепа.

У больных прогерией тело изнашивается бешеными темпами: преждевременно стареет кожа, выпадают волосы, страдают все внутренние органы и суставы.

Фото 8-летней Ани Сакидон можно увидеть по этой ссылке.

Прогерия не лечится, потому что дефект является генетическим.

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