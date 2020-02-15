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Було тільки 8 років: у Луцьку померла дівчинка з хворобою передчасного старіння

STYLERЖиття    15.02.2020 - 08:17
Було тільки 8 років: у Луцьку померла дівчинка з хворобою передчасного старіння
На Волині померла дитина із синдром Гетчінсона-Гілфорда (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

У дитини було рідкісне невиліковне захворювання - синдром Гетчінсона-Гілфорда

У Луцьку в лікарні померла дівчинка з невиліковною хворобою передчасного старіння. Анні Сакидон було лише 8 років, але вкрай рідкісна генетична мутація - синдром Гетчінсона-Гілфорда - "накрутила" її біологічний вік на цілих 70.

Як розповів директор Волинської обласної дитячої лікарні Сергій Ляшенко, страшна хвороба кожен прожитий дитиною рік зараховувала за 8 - 10 років. Про це передає місцеве видання "Вісник".

Сакидон проживала в селі Качин Камінь-Каширського району.

Всього в Україні зафіксовано два випадки захворювання такою недугою. Так, ще одна дитина із синдром Гетчінсона-Гілфорда проживає під Вінницею. Дівчинку звати Іра Химич.

У світі відомо близько 100 випадків захворювання прогеріею (передчасним старінням) у дітей.

Люди, які страждають від цього синдрома, в основному мають характерний зовнішній вигляд: низький зріст, відносно велику голову і зменшену лицьову частину черепа.

У хворих прогеріею тіло зношується шаленими темпами: передчасно старіє шкіра, випадає волосся, страждають всі внутрішні органи, суглоби.

Фото 8-річної Ані Сакидон можна побачити за цим посиланням.

Прогерія не лікується, тому що дефект є генетичним.

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