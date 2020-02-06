Комаров и Дорофеева просят помочь спасти малыша с редким заболеванием

Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят спасти ребенка (коллаж: РБК-Украина)

Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров обратились к украинцам с просьбой помочь маленькому мальчику

Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь двухлетнему ребенку, который страдает от "слоновьей болезни" или синдрома Протея. Тело маленького Давида Амирова из-за редкого врожденного заболевания развивается неравномерно, и с взрослением болезнь будет только прогрессировать, если мальчик останется без помощи.

Для справки: синдром Протея - очень редкое врожденное заболевание, характеризующееся чрезмерно быстрым и атипичным ростом кости, а также кожных покровов. Часто сопровождается опухолями отдельных частей тела.

Телеведущий и певица в соцсетях обратились к украинцам за помощью. Справиться с этим редчайшим случаем согласилась только одна клиника в мире, за 87 000 евро. На лечение малыша уже собрали 1 555 000 грн (56 000 евро). Осталось собрать 31 000 евро.

"Он непропорционально и очень быстро растет, на глазах увеличивается часть лица, ноги уже отличаются по размеру, он носит обувь разного размера, и это каждый день прогрессирует", - пишет Дорофеева.

У мальчика есть шанс на нормальную жизнь. Давиду всего два годика, и он отчаянно хочет счастливо улыбаться, чтобы его лицо и тело стало, как и у всех остальных деток, не было опухолей.

Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят спасти ребенка (скрин: instagram.com/nadyadorofeeva)

Реквизиты для помощи:

Монобанк 5375414109871664, на имя Амирова Сабина (мама).

ПриватБанк 5168745016259985, на имя Халиуллов Тимур (папа).

PayPal, для перевода из других стран, natasha-0508.88@mail.ru, получатель KorolNatalya (проверенный контакт, обязательно пометка "для Давида").