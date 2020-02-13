Диагноз очень сложный: маленькой дочери ветерана АТО нужна помощь

Девочке с ДЦП нужна помощь (коллаж РБК-Украина)

Родители девочки с ДЦП обратились за помощью

Украинцев просят помочь девочке с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич), спастический тетрапарез - 8-летняя Лиза Супрун из Кременчуга под Полтавой нуждается в специальном кресле для ежедневного использования. Это комнатное кресло-коляска и средство для реабилитации необходимо для укрепления мышц спины ребенка.

Мама девочки Лида Супрун обратилась с просьбой к неравнодушным посодействовать в сборе необходимой для покупки суммы - около 40 тысяч гривен.

Женщина рассказала, что их с мужем - ветераном АТО - жизнь теперь полностью посвящена восстановлению Лизы, постоянному лечению, занятиям дома и в центрах. Об этом передают "Патриоты Украины".

Этот диагноз очень сложный, невозможно быстро раз и навсегда избавиться от него, нельзя вылечить таблеткой, нужны годы кропотливой роботи. Лечение должно быть длительным и непрерывным. Помимо лечения, таким деткам нужны различные средства реабилитаци.

Также мама Лизы сообщила, что их первенец родилась на сроке 30 недель, весом 1,5 кг.

"Никто такого не ожидал. Врачи упустили много времени, 78 часов подтекали воды, надо было немедленно кесарить, а они ждали каких-то показателей для этого... и поздно вызвали роды", - говрит женщина.

Малышка сразу не закричала, ее увезли в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Их с девочкой выписали через 1,5 месяца. Вскоре стало ясно, что Лиза сильно отставала по развитию, не держала голову в 3 месяца, не переворачивалась.

"При одном из посещений невролога, это было Лиге уже 4 месяца, врач сообщил, что есть признаки ДЦП и настаивал, чтобы мы отказались от дочери, пока еще она маленька. Что мы еще сможем стать родителями... После чего мы со скандалом ушли домой и пообещали друг другу и Лизе бороться за ее здоровье, чего бы это нам не стоило", - пишет мама девочки.

Сейчас Лизе очень нужно спецкресло - со старого девочка уже выросла, а новое семье вовсе не по финансам.

Ребенок сам не сидит, плохо контролирует голову. Без специального кресла Лизе приходится лежать, что нелегко физически и морально.

8-летней дочери ветерана АТО нужна помощь - девочка с ДЦП нуждается в дорогом спецкресле (Фото: patrioty.org.ua)

"Дорогие друзья, помогите Лизе приобрести важное техническое приспособление. Кресло нужно ей каждый день, без него семье очень трудно. Просим внести любую помощь для Лизы. Пусть каждый день ей приносит радость от новых умений и знаний. Девочке очень важно сидеть, а без кресла это невозможно" - обратилась семья ребенка.

Реквизиты для желающих оказать помощь:

Счет: 29244825509100 Транзит / пополнение карты

Банк ПАО КБ "Приват Банк"

МФО 305299

ОКПО 14360570

Пластиковая карта - 5168 7422 1621 8739 Супрун Лидия Ивановна (мама Лизы).

Фото и видео, детали о лечении Лизы можно узнать на Facebook-странице мамы Лизы: facebook.com/lidiysuprun