8 комедійних серіалів, які ви могли пропустити: смішать до сліз

Якщо думаєте, що бачили вже всі комедійні серіали, то не поспішайте з висновками. Деякі проєкти могли залишитися поза увагою. Але вони точно варті уваги!

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться добіркою ситкомів, які дарують щирий сміх не гірше за "Друзів".

"Бруклін 9-9"

Комедійний серіал про роботу поліції в Нью-Йорку. Життя саркастичного та дещо несерйозного детектива Джека Перальти кардинально змінюється, коли начальником його відділку стає серйозний та суворий капітан Голт. Разом з іншими героями він розслідує злочини та потрапляє у комічні ситуації.



"Спільнота"

Серіал розповідає про групу студентів, які намагаються здобути вищу освіту. Серед таких - цинічний адвокат Джефф Вінгер, який втратив ліцензію і тепер змушений отримати справжній диплом. Разом з ним у навчальній групі опиняються яскраві персонажі, які мають власні дивацтва та періодично потрапляють в абсурдні ситуації.



"Новенька"

Оптимістична, але нещаслива у коханні вчителька початкових класів Джесс змушена шукати нове житло після розставання з хлопцем. Вона довіряє пошук подрузі й так переїздить до квартири, де живуть троє яскравих хлопців. Відтоді життя усіх героїв кардинально змінюється.



"Татко"

Двадцятирічний холостяк Бен несподівано стає батьком, коли на порозі його дому опиняється немовля. З допомогою своєї владної матері Бонні, старшого брата Денні та двох найкращих друзів Такера і Райлі він намагається змінити своє життя, щоб стати гарним татом для донечки.



"Шиттс-Крік"

Канадський ситком розповідає про родину Роуз, яка після втрати багатства переїздить до невеличкого селища Шиттс-Крік. Колись вони придбали цю місцину заради розваги, а тепер мають адаптувати до нового життя серед місцевих жителів.



"Шоу 90-х"

Гумористичний серіал про дівчинку Лею, яка проводить літо 1995 року зі своїми дідусем Редом та бабусею Кітті у штаті Вісконсін. Вона знайомиться з новими підлітками, будує стосунки та переживає типові для свого віку моменти.



"Сусідство"

Дейв Джонсон переїздить зі своєю сім'єю до переважно афроамериканського району в передмісті Лос-Анджелеса, де не всі воліють будувати добрі сусідські взаємини.



"Американська сімейка"

Комедійний серіал розповідає про три абсолютно різні сім'ї, які мають родинні зв'язки. Мати-домогосподарка Клер живе з чоловіком, її батько Джей одружений із майже вдвічі молодшою за нього дамою, а брат Мітчелл разом зі своїм партнером виховує в'єтнамську дитину, яку вони удочерили.