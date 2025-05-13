8 комедийных сериалов, которые вы могли пропустить: смешат до слез

Если думаете, что видели уже все комедийные сериалы, то не спешите с выводами. Некоторые проекты могли остаться без внимания. Но они точно достойны внимания!

"Бруклин 9-9"

Комедийный сериал о работе полиции в Нью-Йорке. Жизнь саркастического и несколько несерьезного детектива Джека Перальти кардинально меняется, когда начальником его участка становится серьезный и строгий капитан Голт. Вместе с другими героями он расследует преступления и попадает в комические ситуации.



"Сообщество"

Сериал рассказывает о группе студентов, которые пытаются получить высшее образование. Среди таких - циничный адвокат Джефф Вингер, который потерял лицензию и теперь вынужден получить настоящий диплом. Вместе с ним в учебной группе оказываются яркие персонажи, которые имеют собственные странности и периодически попадают в абсурдные ситуации.



"Новенькая"

Оптимистичная, но несчастливая в любви учительница начальных классов Джесс вынуждена искать новое жилье после расставания с парнем. Она доверяет поиск подруге и так переезжает в квартиру, где живут трое ярких парней. С тех пор жизнь всех героев кардинально меняется.



"Папа"

Двадцатилетний холостяк Бен неожиданно становится отцом, когда на пороге его дома оказывается младенец. С помощью своей властной матери Бонни, старшего брата Дэнни и двух лучших друзей Такера и Райли он пытается изменить свою жизнь, чтобы стать хорошим папой для дочери.



"Шиттс-Крик"

Канадский ситком рассказывает о семье Роуз, которая после потери богатства переезжает в небольшой поселок Шиттс-Крик. Когда-то они приобрели это место ради развлечения, а теперь должны адаптировать к новой жизни среди местных жителей.



"Шоу 90-х"

Юмористический сериал о девочке Лее, которая проводит лето 1995 года со своими дедушкой Редом и бабушкой Китти в штате Висконсин. Она знакомится с новыми подростками, строит отношения и переживает типичные для своего возраста моменты.



"Соседство"

Дэйв Джонсон переезжает со своей семьей в преимущественно афроамериканский район в пригороде Лос-Анджелеса, где не все предпочитают строить хорошие соседские отношения.



"Американская семейка"

Комедийный сериал рассказывает о трех совершенно разных семьях, которые имеют родственные связи. Мать-домохозяйка Клэр живет с мужем, ее отец Джей женат на даме почти вдвое младше его, а брат Митчелл вместе со своим партнером воспитывает вьетнамского ребенка, которого они удочерили.