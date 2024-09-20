8 ідей фіолетового французького манікюру: від блискучих кінчиків до лавандових акцентів

Френч із незвичним фіолетовим кінчиком буде цікаво виглядати на нігтях різної довжини та форми.

Варіант небанального френча (фото: instagram.com/yo_keshh)

Більше того, "усмішку" французького манікюру можна зробити не рівною, а у вигляді цікавого хвилястого візерунка на кожному нігті. Також додадуть оригінальності мазки іншим відтінком біля основи нігтя.

Цікавий французький манікюр (фото: instagram.com/nails_and_soul)

Ще один варіант на осінь 2024 - кінчик покриваємо двома відтінками фіолетового та контрастним кольором - для цього можна вибрати чорний гель-лак.

Французький манікюр із фіолетовим кінчиком (фото: instagram.com/nails_and_soul)

Такий двокольоровий френч також можна доповнити іншими дизайнами: наприклад, стемпінгом - тобто перенесенням на ніготь малюнка з трафарету за допомогою штампу. Або доповнити малюнками від руки.

Оригінальний нейл-арт на осінь (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Якщо ви полюбляєте незвичайні дизайни, намалюйте на кінчику незвичний розмитий або, як його ще називають, муаровий візерунок, використовуючи різні відтінки фіолетового. Вийде дуже стильно.

Варіант із муаровим візерунком (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Також "усмішку" французького манікюру можна намалювати за допомогою лаку із шиммерними блискітками різного розміру. Такий манікюр гарно виглядатиме на довгих нігтях мигдалеподібної форми.

Френч із блискучими кінчиками (фото: instagram.com/yo_keshh)

Або такий дизайн можна виконати у вигляді ліній, що імітують полум'я вогню.

Стильний дизайн (фото: instagram.com/afreshset)

А якщо ви полюбляєте квіткові візерунки, прикрасьте нігті френчем лавандового відтінку та милими ромашками.

Варіант із квітами та френчем (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)