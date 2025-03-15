8 фактів про зірку "Білого лотоса" і "Статевого виховання" Еймі Лу Вуд, які вас вразять

Акторка Еймі Лу Вуд, яка прославилася завдяки серіалу "Статеве виховання", а тепер блищить у новому сезоні "Білого лотоса", опинилася в центрі уваги через свою зовнішність. Однак мало хто знає, що зірці довелося пережити чимало насмішок, а тепер вона принципово відмовляється в собі щось змінювати.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про Еймі Лу Вуд і які факти з її біографії можуть вас вразити.
Актрисі 31 рік, вона народилася в британському місті Стокпорт. Еймі марила кар'єрою з дитинства, проте їй не одразу вдалося прийти до слави.
Її першою гучною роботою виявилася роль Емі в серіалі "Статеве виховання" (Sex Education) від Netflix. До слова, це принесло їй премію BAFTA у 2021 році.
Факти про актрису
У третьому сезоні "Білого лотоса" актриса грає Челсі - веселу дівчину, яка не боїться всього нового. І багато критиків її називають однією з найяскравіших актрис з усього каста.
Історія, що отримала вже три сезони, починалася з розкішного готелю, в якому відбувається вбивство. У кожному сезоні змінюються локації, ключові персонажі теж можуть "зникати". Однак заплутаний детективний сюжет дає змогу глядачам перевірити свою інтуїцію та насолодитися гарною "картинкою" - у серіалі підібрані неймовірні локації.
У першому та другому сезоні головною та ключовою героїнею була Таня Маккуойд-Хант, яку зіграла Дженніфер Кулідж.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Daily Mail, The Guardian, Harper's Bazaar, Вікіпедія.