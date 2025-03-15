8 фактов о звезде "Белого лотоса" и "Полового воспитания" Эйми Лу Вуд, которые вас поразят

Актриса Эйми Лу Вуд, которая прославилась благодаря сериалу "Половое воспитание", а теперь блистает в новом сезоне "Белого лотоса", оказалась в центре внимания из-за своей внешности. Однако мало кто знает, что звезде пришлось пережить немало насмешек, а теперь она принципиально отказывается в себе что-то менять.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об Эйми Лу Вуд и какие факты из ее биографии могут вас поразить.
Актрисе 31 год, она родилась в британском городе Стокпорт. Эйми грезила карьерой с детства, однако ей не сразу удалось прийти к славе.
Ее первой громкой работой оказалась роль Эми в сериале "Половое воспитание" (Sex Education) от Netflix. К слову, это принесло ей премию BAFTA в 2021 году.
Факты об актрисе
В третьем сезоне "Белого лотоса" актриса играет Челси - веселую девушку, которая не боится всего нового. И многие критики ее называют одной из самых ярких актрис из всего каста.
История, получившая уже три сезона, начиналась с роскошного отеля, в котором происходит убийство. В каждом сезоне меняются локации, ключевые персонажи тоже могут "исчезать". Однако запутанный детективный сюжет позволяет зрителям проверить свою интуицию и насладиться красивой "картинкой" - в сериале подобраны невероятные локации.
В первом и втором сезоне главной и ключевой героиней была Таня Маккуойд-Хант, которую сыграла Дженнифер Кулидж.
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Во время написания материала были использованы источники: Daily Mail, The Guardian, Harper's Bazaar, Википедия.