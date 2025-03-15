8 фактов о звезде "Белого лотоса" и "Полового воспитания" Эйми Лу Вуд, которые вас поразят

Кто такая Эйми Лу Вуд

Актрисе 31 год, она родилась в британском городе Стокпорт. Эйми грезила карьерой с детства, однако ей не сразу удалось прийти к славе.

Эйми Ли Вуд (фото: instagram.com/aimeelouwood)

Ее первой громкой работой оказалась роль Эми в сериале "Половое воспитание" (Sex Education) от Netflix. К слову, это принесло ей премию BAFTA в 2021 году.

Актриса из "Полового воспитания" (фото: instagram.com/aimeelouwood)

Факты об актрисе

Она принципиально отказывается от виниров и не обращает внимание на слова о ее прикусе, однако в начале карьеры Эйми думала, что может столкнуться с проблемами и ей едва ли дадут роли американок. По словам звезды, в ее голове было убеждение, что она "не выглядит достаточно традиционно, и это ментальный барьер, который ей пришлось преодолеть"

В детстве над Эйми насмехались из-за ее внешности, а потому она внушала себе, что "слишком уродлива, чтобы стать актрисой"

Британский акцент, которого актриса ранее стеснялась, теперь стал ее "фишкой". Но в прошлом даже это могло стать поводом для издевок, которых было немало

Эйми против ботокса и "пластики", она выступает за принятие своей внешности

Звезда не считает себя частью "актерской тусовки" Голливуда и считает, что не умеет общаться или дружить со знаменитостями

У Эйми были расстройства пищевого поведения и сколиоз, она "ненавидела свое тело и не хотела в нем находиться"

Отец актрисы был алкоголиком и наркоманом, часто уходил из дома на несколько дней, из-за чего она страдала

Справиться с булимией ей помогли преподаватели театральной школы RADA, которые уговорили ее пройти "жесткую терапию".

Звезда "Белого лотоса" (фото: instagram.com/aimeelouwood)

В третьем сезоне "Белого лотоса" актриса играет Челси - веселую девушку, которая не боится всего нового. И многие критики ее называют одной из самых ярких актрис из всего каста.

О чем сериал "Белый лотос"

История, получившая уже три сезона, начиналась с роскошного отеля, в котором происходит убийство. В каждом сезоне меняются локации, ключевые персонажи тоже могут "исчезать". Однако запутанный детективный сюжет позволяет зрителям проверить свою интуицию и насладиться красивой "картинкой" - в сериале подобраны невероятные локации.

В первом и втором сезоне главной и ключевой героиней была Таня Маккуойд-Хант, которую сыграла Дженнифер Кулидж.

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