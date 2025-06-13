ua en ru
Пт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

8 фактів про карася, які завжди принесуть вам хороший улов

П'ятниця 13 червня 2025 10:30
UA EN RU
8 фактів про карася, які завжди принесуть вам хороший улов Які лайфхаки допоможуть спіймати карася (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Карась - одна з найпопулярніших прісноводних риб, але при цьому й одна з найхитріших. Щоб ловити його з максимальним результатом, варто знати кілька несподіваних фактів про цю рибу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про важливі факти, деякі з яких здивують навіть досвідчених рибалок.

Золотий і сріблястий карасі

У природі існує два основні види карася: золотий і сріблястий. Саме із золотого карася японці вивели відому всім акваріумну золоту рибку. Ці види можуть схрещуватися, але життєздатними у потомстві лишаються лише самиці.

Карась непередбачуваний у виборі наживки

Сьогодні карась активно ловиться на кукурудзу чи опариша, а завтра цілком ігнорує їх, віддаючи перевагу хлібу чи навіть пінопласту. Причини такої поведінки часто залишаються загадкою. Досвідчені рибалки завжди беруть на водойму кілька типів приманок.

Нюх - суперсила карася

Карась здатен вловлювати тисячні частки запахів, що походять від інших водних мешканців чи домішок у воді.

Саме тому його так легко привабити ароматами - від анісу і кропу до соняшникової олії й навіть корвалолу. Багато рибалок вважають, що без "запашних добавок" доброго улову не буде.

8 фактів про карася, які завжди принесуть вам хороший уловЗолотий карась (фото: Вікіпедія)

Карась дуже обережний

Ця риба дуже насторожено ставиться до снастей: великі гачки чи важкі грузила її лякають.

Щоб не залишитися без улову, рибалка має використовувати найменші й найнепомітніші елементи снасті. Карась реагує навіть на зайві рухи поплавця або шум у воді.

Унікальна чутливість до коливань

Карась розпізнає їжу навіть тоді, коли не бачить її. Йому допомагає спеціальний орган - бічна лінія, яка сприймає коливання води.

Завдяки цьому він безпомилково визначає, яка саме живність рухається поруч.

Загадкова покльовка карася

Карась не має єдиного способу покльовки: він може топити поплавок, класти його на бік або просто вести вбік. Через це рибалці складно визначити момент підсічки. Інколи навіть досвідчені рибалки помиляються, думаючи, що це зовсім не карась.

8 фактів про карася, які завжди принесуть вам хороший уловСріблястий карась (фото: Вікіпедія)

Карась вміє обманювати сітки

Якщо карась бачить рибальську сітку, він лягає на дно і чекає, поки вона пройде над ним. Це один з небагатьох видів, який демонструє настільки розумну реакцію на загрозу. Саме тому браконьєри часто залишаються ні з чим.

Карась любить муть і рух у воді

Коли карась неактивний, рибалки часто використовують метод розворушування дна. Це привертає увагу дрібних особин, а за ними з’являються й більші. Карась вважає, що там, де каламутно - там легка пожива.

Вас може зацікавити

При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали з сайтів "Риболов" та "ФішХаб".

Читайте РБК-Україна в Google News
Рыбалка Поради
NEWS
Ізраїль атакував більше сотні об'єктів Ірану, ліквідовані три найвищі командири, - ЦАХАЛ
Ізраїль атакував більше сотні об'єктів Ірану, ліквідовані три найвищі командири, - ЦАХАЛ