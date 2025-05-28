Місячний календар риболовлі на червень 2025: які дні принесуть найкращий улов

Червень - один із найулюбленіших місяців серед рибалок. Щоб по-справжньому насолодитися риболовлею та забезпечити собі гарний улов, важливо врахувати не лише погоду чи обране місце, але й місячні фази.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про дати, коли у червні буде найкраще клювати риба.

Коли ловити рибу дозволено

У більшості регіонів України рибалити в червні вже дозволено, оскільки основний період нерестової заборони завершується в середині місяця. Проте на деяких озерах, ставках чи заповідних ділянках обмеження можуть тривати до кінця червня. Перед поїздкою обов’язково варто уточнити це на сайтах місцевих рибінспекцій.

У цей час температура води стабілізується в межах +18…+24 °C, що активізує як мирну рибу (карася, ляща, плітку), так і хижу (окуня, щуку). Після весняного паводку вода спадає, відкриваючи доступ до затоплених берегів і донних схилів, де риба полюбляє годуватися.

Сприятливі дні для кльову у червні

Відомо, що Місяць впливає не лише на людей, а й на поведінку риби. Плануючи риболовлю за місячним календарем, ви підвищуєте свої шанси на вдалий результат.

За спостереженнями досвідчених рибалок, клювання погіршується в дні повні та молодика. Найкращими для риболовлі є дні в середині фаз - коли Місяць або зростає, або спадає.

У червні 2025 року найсприятливішими днями вважаються 1-4, 15, 28-30 числа.

Непоганий улов можливий 5-6, 14, 16-18, 27 червня.

Слабке або зовсім відсутнє клювання прогнозується на 7, 13, 19-21, а також у дні навколо повні та молодика - з 8 по 12 і з 22 по 26 червня.

Поради для новачків

Тим, хто лише починає знайомство з риболовлею, варто обирати просте, але універсальне спорядження. Найкраще підійде поплавцева вудка або легкий фідер - вони не потребують складного налаштування й добре працюють на ставках та річках.

Серед наживок у червні особливо ефективні черв’яки, опариші, кукурудза та перловка. Для прикорму можна додати ароматизатори - наприклад, мед або часник.

Приїжджайте на водойму ще до світанку - саме з 5 до 8 ранку риба проявляє найбільшу активність, а ще один "золотий час" - з 18 до 21 години. Корисно також поспілкуватися з місцевими рибалками або вивчити відгуки в інтернеті, щоб знайти перспективне місце для лову.