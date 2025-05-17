8 фактів про щуку, які винесуть мозок" навіть досвідченим рибалкам

Ця риба заслуговує на статус справжнього супергероя підводного світу. Вона не тільки майстер полювання, але й витривала, спритна та надзвичайно пристосована до життя у складних умовах.

Щука не проти поласувати яйцями

Щука - не лише рибоїд, іноді вона влаштовує справжній "пташиний сніданок". Під час паводків вона може запливати у затоплені гнізда й з’їдати яйця качок або чайок. Іноді ж вона знаходить яйця, які прибило течією до берега.

Така поведінка виглядає доволі загадково, адже важко уявити хижу рибу на "полюванні" за яйцями. Це ще раз доводить, що щука - надзвичайно адаптивна істота.

Водоспади - не перешкода

Ці риби здатні здійснювати високі стрибки, перестрибуючи через водні перешкоди, мов досвідчені атлети. Найчастіше це можна побачити навесні, коли вони рухаються на нерест по мілководдях. Їхні тіла гнучкі й сильні, тому такі маневри не складають труднощів.

Щука буквально відмовляється визнавати гравітацію, демонструючи феноменальну витривалість. Її акробатика у воді іноді нагадує трюки з кінофільмів про тварин-мутантів.

Щука змінює колір, як хамелеон

Забарвлення щуки змінюється залежно від середовища проживання. У каламутній воді вона світліша, у заростях - темніша.

Перехід відтінків відбувається поступово протягом кількох днів. Завдяки цьому вона може майже зливатися з фоном і ховатися від здобичі. Маскування робить щуку майже невидимою для менш досвідчених мешканців водоймищ.

Щука - не лише мисливець із засідки

Попри загальну думку, вона може активно переслідувати здобич. Іноді щука виганяє рибу на мілководдя, де її легко впіймати. Таку поведінку часто спостерігають вранці, коли вода прозора, а риба особливо уразлива. У гонитві вона вражає блискавичною реакцією і швидкістю.

Щука - супергерой прісноводних риб (фото: Freepik.com)

Самці можуть захищати ікру

На відміну від багатьох інших риб, де батьки не дбають про потомство, деякі щучі самці залишаються біля ікри. Вони оберігають її від інших хижаків та конкурентів. Хоча вони не годують мальків, їхня присутність значно підвищує шанси на виживання. Така охорона робить самців щук винятком серед холоднокровних.

Щука може впадати в анабіоз

У разі різкого зниження температури чи відсутності їжі, щука вповільнює обмін речовин. Вона завмирає, перестає активно рухатися й може перебувати в такому стані кілька місяців. Це дозволяє вижити навіть у замерзлих чи виснажених водоймах. Стан анабіозу рятує її від голоду та холоду.

Щуча ікра може містити паразитів

Хоч ікра щуки виглядає привабливо, вживати її сирою - ризиковано. У дорослих особин часто зустрічаються паразити, які можуть потрапити в ікру. Якщо її не обробити термічно, можна заразитися. Тому кулінари радять або добре її варити, або уникати сирого споживання.

Щука росте все життя

У перший рік вона може вирости до 60 см, а згодом додає ще по кілька сантиметрів щороку. У природі відомі особини вагою понад 30 кг, а за неофіційними даними - навіть до 50 кг.

Її апетит не знає меж - вона може проковтнути здобич вагою майже 3/4 від власної. Раціон включає птахів, ондатр, жаб, інших щук - усе, що влізе в пащу. Її ненажерливість межує з безстрашністю, а харчові звички викликають повагу та легкий жах.