8 дрібних гризунів, які можуть стати вашими улюбленцями

Сирійський хом'як

довжина: 12-18 см

вага: 140 г.

Сирійські хом'яки, також відомі як золоті або плюшеві хом'яки, живуть близько 2-3 років. Зазвичай це поодинокі тварини, яким потрібна власна територія.

Хом'яки, яких беруть на виховання з раннього віку, зазвичай мають поступливий темперамент. Але вони ведуть нічний спосіб життя та можуть бути сварливими, якщо їх розбудити вдень.

Як виглядає Сирійський хом'як (фото: Вікіпедія)

Китайський хом'як

довжина: 7-10 см

вага: 30 г.

Хоча китайські хом'ячки не є справжніми карликовими хом'ячками, вони все ж таки досить маленькі. Вони менш поширені в якості домашніх тварин, аніж інші різновиди хом'яків.

Оскільки вони такі маленькі та швидкі, деяким людям з ними може бути важко впоратися.Тому китайські хом'яки менш поширені як домашні тварини, ніж інші різновиди хом'яків. Їм потрібна клітка з міцними ґратами або скляний акваріум, щоб вони не змогли протиснутися.

Фото китайського хом'яка (фото: Вікіпедія)

Монгольська піщанка

довжина: 4 см

вага: 60 г.

Піщанки - дуже активні та соціальні тварини, вони щасливі в одностатевій парі чи невеликій групі.

Найкраще купувати їх, коли вони молоді, щоб було легше зблизитися. При регулярному спілкуванні піщанки можуть стати цілком ручними. Але їх високий рівень енергії може ускладнити їхнє утримання.

Як виглядає монгольська піщанка (фото: Вікіпедія)

Звичайний пацюк

довжина: 23-28 см

вага: 350-650 г.

Щури живуть у середньому 2-4 роки. Вони дуже товариські, тому краще тримати одностатеву пару. Як правило, не так добре почуваються, як поодинокі домашні тварини.

При регулярному спілкуванні вони можуть стати дуже ручними та отримувати задоволення від взаємодії з людиною. Їм потрібен час поза клітиною для соціальної активності та фізичних вправ, і їх навіть можна навчити деяким простим трюкам.

Як виглядає домашній щур (фото: Вікіпедія)

Морська свинка

довжина: 20-25 см

вага: 0,7-1,2 кг.

Середня тривалість життя морських свинок становить 5-7 років. З ними зазвичай легко поводитись, і вони рідко кусаються, навіть у стані стресу.

Як соціальні тварини, вони добре почуваються, якщо їх утримувати одностатевими парами, за винятком самців, які вступають у бійки, коли досягають статевої зрілості.

У них досить вимоглива дієта, яка потребує свіжого сіна та овочів, а також достатньої кількості вітаміну С.

Зовнішній вигляд морської свинки (фото: Вікіпедія)

Шиншила

довжина: 25-35 см

вага: 420-700 г.

Схожі на кроликів зовні, шиншили - активні та грайливі тварини. Вони, частіше за все, ведуть нічний спосіб життя і віддають перевагу тихому місці протягом дня.

Шиншилам не подобається, коли їх тримають на руках, оскільки вони воліють рухатися та все досліджувати. Але багато хто все ще може навчитися насолоджуватися компанією своїх опікунів.

Шиншила в клітці (фото: Вікіпедія)

Африканська соня

довжина: 8-10 см

вага: 30-60 г.

Африканська соня - крихітний гризун, схожий на білку, за яким дуже цікаво спостерігати.

Оскільки вони дуже швидкі й спритні, для них необхідне дуже безпечне середовище, щоб уникнути втечі. Їм потрібен просторий вольєр, з мотузками та іншими предметами, якими вони зможуть дертися.

Як виглядає африканська соня (фото: Вікіпедія)

Чилійська білка дегу

довжина: 23-30 см

вага: 170-320 г

Родом із Чилі, дегу - досить соціальні тварини, які у дикій природі живуть спільнотами до 100 особин. У неволі вони добре почуваються одностатевими парами чи невеликими групами.

Цих гризунів легко приручити, якщо взяти їх з раннього віку, а деяким навіть подобається обійматися зі своїми господарями.

Як виглядає білка дегу (фото: Вікіпедія)