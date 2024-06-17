8 мелких грызунов, которые могут стать вашими любимцами

Сирийский хомяк

длина: 12-18 см

вес: 140 г.

Сирийские хомяки, также известные как золотые или плюшевые хомяки, живут около 2-3 лет. Обычно это одиночные животные, которым необходима личная территория.

Хомяки, которых берут на воспитание с раннего возраста, обычно обладают покладистым темпераментом. Но они ведут ночной образ жизни и могут быть сварливыми, если их разбудить днем.

Как выглядит Сирийский хомяк (фото: Википедия)

Китайский хомяк

длина: 7-10 см

вес: 30 г.

Хотя китайские хомячки и не являются настоящими карликовыми хомячками, они все же довольно маленькие. Они менее распространены в качестве домашних животных, чем другие разновидности хомяков.

Поскольку они такие маленькие и быстрые, некоторым людям с ними может быть сложно справиться. Им нужна клетка с непроницаемой решеткой или стеклянный аквариум, чтобы они не могли выскочить.

Фото китайского хомяка (фото: Википедия)

Монгольская песчанка

длина: 4 см

вес: 60 г.

Песчанки - очень активные и социальные животные, они счастливы в однополой паре или небольшой группе.

Лучше всего приобретать их, когда они молодые, чтобы было легче сблизиться. При регулярном общении песчанки могут стать вполне ручными. Но их высокий уровень энергии может затруднить их содержание.

Как выглядит монгольская песчанка (фото: Википедия)

Обыкновенная крыса

длина: 23-28 см

вес: 350-650 г.

Крысы живут в среднем 2-4 года. Они очень общительные, поэтому лучше держать однополую пару. Как правило, не так хорошо себя чувствуют, как одиночные домашние животные.

При регулярном общении они могут стать очень ручными и получать удовольствие от взаимодествия с человеком. Им нужно время вне клетки для социальной активности и физических упражнений, и их даже можно научить некоторым простым трюкам.

Как выглядит домашняя крыса (фото: Википедия)

Морская свинка

длина: 20-25 см

вес: 0,7-1,2 кг.

Средняя продолжительность жизни морских свинок составляет 5-7 лет. С ними обычно легко обращаться, и они редко кусаются, даже в состоянии стресса.

Как социальные животные, они хорошо себя чувствуют, если их содержать однополыми парами, за исключением самцов, которые вступают в драки, когда достигают половой зрелости.

У них довольно требовательная диета, требующая свежего сена и овощей, а также достаточного количества витамина С.

Внешний вид морской свинки (фото: Википедия)

Шиншилла

длина: 25-35 см

вес: 420-700 г.

Похожие на кроликов внешне, шиншиллы - активные и игривые животные. Они, в основном, ведут ночной образ жизни и предпочитают тихое место в течение дня.

Шиншиллам не нравится, когда их держат на руках, поскольку они предпочитают двигаться и все исследовать. Но многие все еще могут научиться наслаждаться компанией своих опекунов.

Шиншилла в клетке (фото: Википедия)

Африканская соня

длина: 8-10 см

вес: 30-60 г.

Африканская соня - крошечный грызун, похожий на белку, за которым очень интересно наблюдать.

Поскольку они очень быстрые и ловкие, для них необходима очень безопасная среда, чтобы избежать побега. Им требуется просторный вольер, с веревками и другими предметами, по которым они смогут карабкаться.

Как выглядит африканская соня (фото: Википедия)

Чилийская белка дегу

длина: 23-30 см

вес: 170-320 г.

Родом из Чили, дегу - довольно социальные животные, которые в дикой природе живут сообществами до 100 особей. В неволе они хорошо себя чувствуют однополыми парами или небольшими группами.

Этих грызунов легко приручить, если взять их на руки с раннего возраста, а некоторым даже нравится обниматься со своими хозяевами.

Как выглядит белка дегу (фото: Википедия)