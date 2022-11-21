Чіткі сигнали про те, що від близькості з цим чоловіком краще відмовитись

Пристрасть і найсвітліші почуття зазвичай нас не питають і накривають з головою, як правило, у невідповідний момент. І що найнеприємніше – обранцем може стати чоловік, який не годиться на роль близького друга, партнера чи супутника життя.

Які сигнали чітко говорять про те, що з цим чоловіком не варто зав'язувати стосунки, навіть швидкоплинні – читайте нижче.

Чоловік із залежністю

Цей тип чоловіків небезпечний у будь-яких варіантах стосунків. З першого погляду визначити чоловіка з алкогольною чи наркотичною залежністю, на жаль, можна не завжди. Однак 1-3 побачень буває достатньо, щоб зрозуміти у нього проблеми.

Такі чоловіки хочуть близькості якомога швидше і починають наполягати на ліжку до того, як жінка зрозуміє, що за персонаж перед нею. Щобільше, до своєї залежності вони зазвичай ставляться лояльно і вважають, що немає нічого поганого в ній.

Чоловік, який збився з рахунку

Не варто заводити навіть швидкоплинні стосунки з чоловіком, який мав жінок більше, ніж зірок на небі. Жінка для нього зазвичай просто чергове досягнення, не більше. Стати для такого чоловіка кимось особливим, на жаль, не вийде і мріяти про те, що все зміниться – не варто.

Жінки таких чоловіків просто трофеї. З'ясувати за першої зустрічі це буває складно, але цілком реально. Достатньо попросити його розповісти про себе та своє особисте життя. Або він сам розповість про свої пригоди, або проговориться випадково, або почне поводитися дивно й у жінки буде привід запідозрити, що він нечесний.

Одружений

Ще один тип чоловіків, з яким не варто мати жодних стосунків, окрім ділових. У деяких випадках можуть бути дружні стосунки, але тут слід бути обережними, оскільки фізичний потяг поки ніхто не скасовував.

А ось близькі стосунки із таким чоловіком заводити категорично не рекомендується. Це призведе до моря брехні, розчарувань, неприємних ситуацій та душевних ран.

Аб'юзер

Не погоджуйтесь на близькість з чоловіками, які виявляють ознаки аб'юзера. Зазвичай вони красиво поводяться, починають опікуватися, дбати "краще мами", але згодом це все призводить до дуже плачевних наслідків.

Зверніть увагу на поведінку чоловіка - якщо він зривається на офіціанта в ресторані, може нахамити незнайомій людині, у нього швидко змінюється тон і настрій і він з перших побачень починає вирішувати, що для вас краще - біжіть якнайшвидше.

Такі чоловіки можуть не зупинитись, коли зроблять вам боляче і потім почнуть доводити, що в цьому є ваша вина. Аб'юзери не думають про почуття інших, і вони зовсім не схильні до емпатії.

Містер Обіцялкін

З перших побачень такий чоловік починає вам одразу обіцяти щасливе життя, любов до труни, допомогу у всьому та порятунок від усіх проблем. Зазвичай після першої ночі такі містери обіцялкини випаровуються разом зі своїми обіцянками.