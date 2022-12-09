8 четких сигналов, что мужчина утратил интерес к вашим отношениям

Временам можно еще что-то спасти, если сесть и разобраться в проблемах, поговорить откровенно. Но в некоторых случаях стоит честно себя спросить, нужно ли это лично вам.

Потерять интерес к отношениям могут не только мужчины, но и женщины. Порой это происходит плавно, без особых видимых причин. А бывает, что отношения начинают становиться прохладными после крупных ссор или череды мелких скандалов.

Какие 8 признаков указывают на то, что мужчина утратил интерес к вашим отношениям - читайте в материале Styler ниже.

Вы у него уже не на первом месте

Это может произойти внезапно или же начинает развиваться плавно, но факт остается фактом - он своим поведением указывает, что вы больше не важны для него.

Это больно и обидно, но не стоит с этим мириться, так как вы заслуживаете быть с тем, кто демонстрирует вам свои чувства и стремится проводить время вместе.

Он перестал показывать свою увлеченность вами, как было ранее

Если близость между вами начала исчезать, и мужчина отказывается назвать причину, то за этим кроется что-то большее. Не обязательно, что он вам начал изменять, но его мысли явно заняты чем-то более важным, чем вы. И это тревожный звоночек, что ваши отношения идут к концу.

Он часто оставляет вас одну и проводит время с другими

У всех бывают загруженные дни, и встречи в сугубо женской или мужской компании никто не отменял. Но если ваш мужчина ищет все чаще повод провести время отдельно от вас, значит появилась серьезная проблема и стоит поговорить.

Он срывается на вас без каких-либо причин

Обычно, когда мужчина начинает отдаляться, у него появляется целый список претензий к женщине или отношениям. И часто им хочется переложить вину именно на женщину - они утверждают, что избранница делает что-то не так и провоцирует разрыв.

Он долго отвечает на ваши сообщения или на них не реагирует

Наличие личного пространства действительно важно. И если вы пишете своему избраннику, когда он на работе сообщения каждые полчаса и в ответ тишина - то это не так удивительно.

А вот игнорирование ваших сообщений, вопросов, звонков в течении продолжительного времени - это уже сигнал, что у вас явные проблемы.

Мужчина обвиняет вас в то, что вы не делали

При потере интереса, мужчина взваливает на женщину больше, чем она себе представляет. И даже вину за свои собственные проступки. Мол, я не появлялся неделю, так как ты меня достала разговорами. Или оправдывает свои измену тем, что вы в этом виноваты. Не позволяйте так с собой.

Он перестал строить совместные планы

Или же строит планы, в которых вас нет. Если инициатива в отношениях всегда исходит только от вас, то у вас явная проблема. Такие вещи в паре должны работать в обе стороны.

Если же вы узнали, что у вашего избранника запланирован отпуск, но без вас - похоже, что вам дальше не по пути.

Он стал с вами общаться совсем по-другому

Когда мужчина меняет манеру общения с женщиной, это должно насторожить. Например, ранее он боялся вас обидеть и старался не отпускать острые шутки - а сейчас просто доводит до слез. Раньше он слушал, как прошел ваш день, а сейчас сидит молча и втыкает в телефон. Поговорите с ним, так как явно что-то не так.