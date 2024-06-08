8 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна приймати важливі рішення

Сьогодні, 8 червня, свято - православні українці святкують перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Теодор Тирон був християнським мучеником, який жив у 3 столітті. Він народився в місті Амасія (сучасна Туреччина) і служив у римській армії.
Теодор був відомий своєю відданістю християнській вірі і мужністю перед переслідуваннями. Його ім'я "Тирон" означає "новобранець" або "молодий солдат", що показує його статус в армії.
Теодор відмовився брати участь у язичницьких обрядах, через що римська влада піддала його жорстоким тортурам і потім жорстоко стратила. За легендою, його спалили живцем, але тіло залишилося неушкодженим, що стало свідченням його святості.
8 червня церква відзначає свято перенесення мощів святого Теодора Тирона. У IX столітті його мощі перенесли з Амасії до Константинополя, щоб захистити їх від варварських набігів. Вони були поміщені у великій церкві, присвяченій йому, і стали об’єктом паломництва.
Святий Феодор Тирон, сучасна православна ікона (ілюстрація: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується приймати важливі й доленосні рішення цього дня, адже результати можуть виявитися не такими, як вам би хотілося.
Це час, коли важливо позбутися непотрібних речей, щоб звільнити простір для щастя. Також це кращий день для аналізу своїх дій, щоб можна було зрозуміти, з якої причини навалилося стільки нещасть.
Ікона "Диво св. Федора Тірона" (ілюстрація: Вікіпедія)
Св. Федір Тирон (ілюстрація: Вікіпедія)
Сьогодні іменини святкують: Костянтин, Василь, Теодор, Меланія, Павло, Федір.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми вже писали коли будемо святкувати Курбан-байрам в Україні у 2024 році.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ та Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ, SogodniSvyato, Вікіпедія.