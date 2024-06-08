8 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна приймати важливі рішення

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Теодор Тирон був християнським мучеником, який жив у 3 столітті. Він народився в місті Амасія (сучасна Туреччина) і служив у римській армії.

Теодор був відомий своєю відданістю християнській вірі і мужністю перед переслідуваннями. Його ім'я "Тирон" означає "новобранець" або "молодий солдат", що показує його статус в армії.

Теодор відмовився брати участь у язичницьких обрядах, через що римська влада піддала його жорстоким тортурам і потім жорстоко стратила. За легендою, його спалили живцем, але тіло залишилося неушкодженим, що стало свідченням його святості.

8 червня церква відзначає свято перенесення мощів святого Теодора Тирона. У IX столітті його мощі перенесли з Амасії до Константинополя, щоб захистити їх від варварських набігів. Вони були поміщені у великій церкві, присвяченій йому, і стали об’єктом паломництва.

Святий Феодор Тирон, сучасна православна ікона (ілюстрація: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 8 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

не варто планувати майбутнє цього дня

краще уникати давати в борг цінні речі

не слід нарікати на долю

не можна сваритися з рідними, лаятися чи лихословити

Також не рекомендується приймати важливі й доленосні рішення цього дня, адже результати можуть виявитися не такими, як вам би хотілося.

Це час, коли важливо позбутися непотрібних речей, щоб звільнити простір для щастя. Також це кращий день для аналізу своїх дій, щоб можна було зрозуміти, з якої причини навалилося стільки нещасть.

Ікона "Диво св. Федора Тірона" (ілюстрація: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

якщо вранці почуєте грім, то після полудня очікуйте дощу

якщо захід сонця прикритий темними хмарами, то вночі йтиме дощ

якщо вранці багато роси, то очікуйте ясної погоди

якщо сьогодні багато роси, й одночасно душно, то чекайте на великий урожай

якщо вночі на небі мало зірок, буде багато грибів

Св. Федір Тирон (ілюстрація: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Костянтин, Василь, Теодор, Меланія, Павло, Федір.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: