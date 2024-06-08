8 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя принимать важные решения

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Теодор Тирон был христианским мучеником, жившим в 3 веке. Он родился в городе Амасии (современная Турция) и служил в римской армии.

Теодор был известен своей верностью христианской вере и мужеством перед преследованиями. Его имя "Тирон" означает "новобранец" или "молодой солдат", показывающий его статус в армии.

Теодор отказался участвовать в языческих обрядах, из-за чего римские власти подвергли его жестоким пыткам и затем жестоко казнили. По легенде, его сожгли заживо, но тело осталось невредимым, что стало свидетельством его святости.

8 июня церковь отмечает праздник перенесения мощей святого Теодора Тирона. В IX веке его мощи были перенесены из Амасии в Константинополь, чтобы защитить их от варварских набегов. Они были помещены в обширной церкви, посвященной ему, и стали объектом паломничества.

Святой Феодор Тирон, современная православная икона (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 8 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

не стоит планировать будущее этого дня

лучше избегать давать взаймы ценные вещи

не следует жаловаться на судьбу

нельзя ссориться с родными, ругаться или злословить

Также не рекомендуется принимать важные и судьбоносные решения в этот день, ведь результаты могут оказаться не такими, как вам бы хотелось.

Это время, когда важно избавиться от ненужных вещей, чтобы освободить пространство для счастья. Также это лучший день для анализа своих действий, чтобы можно было понять, по какой причине навалилось столько несчастий.

Икона "Чудо св. Федора Тирона" (иллюстрация: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

если утром услышите гром, то после полудня ждите дождя

если закат прикрыт темными облаками, то ночью будет идти дождь

если утром много росы, то ждите ясной погоды

если сегодня много росы, и одновременно душно, то ждите большого урожая

если ночью на небе мало звезд, будет много грибов

Св. Федор Тирон (иллюстрация: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Константин, Василий, Теодор, Мелания, Павел, Федор.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: