8 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя принимать важные решения

Сегодня, 8 июня, праздник - православные украинцы празднуют перенесение мощей святого великомученика Теодора Тирона по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Теодор Тирон был христианским мучеником, жившим в 3 веке. Он родился в городе Амасии (современная Турция) и служил в римской армии.
Теодор был известен своей верностью христианской вере и мужеством перед преследованиями. Его имя "Тирон" означает "новобранец" или "молодой солдат", показывающий его статус в армии.
Теодор отказался участвовать в языческих обрядах, из-за чего римские власти подвергли его жестоким пыткам и затем жестоко казнили. По легенде, его сожгли заживо, но тело осталось невредимым, что стало свидетельством его святости.
8 июня церковь отмечает праздник перенесения мощей святого Теодора Тирона. В IX веке его мощи были перенесены из Амасии в Константинополь, чтобы защитить их от варварских набегов. Они были помещены в обширной церкви, посвященной ему, и стали объектом паломничества.
Святой Феодор Тирон, современная православная икона (иллюстрация: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется принимать важные и судьбоносные решения в этот день, ведь результаты могут оказаться не такими, как вам бы хотелось.
Это время, когда важно избавиться от ненужных вещей, чтобы освободить пространство для счастья. Также это лучший день для анализа своих действий, чтобы можно было понять, по какой причине навалилось столько несчастий.
Икона "Чудо св. Федора Тирона" (иллюстрация: Википедия)
Св. Федор Тирон (иллюстрация: Википедия)
Сегодня именины празднуют: Константин, Василий, Теодор, Мелания, Павел, Федор.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы уже писали, когда будем праздновать Курбан-байрам в Украине в 2024 году.
Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ и Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, SogodniSvyato, Википедия.