8 бабушкиных советов для готовки еды, которые надо знать на память

Лук без слез

Во время чистки и нарезки лука большинство из нас льет реки слез. Но избежать этого можно.

Самый эффективный способ - наберите в рот немного воды и почистите лук. "Слезоточивый газ", который выделяет лук, не попадет вам в глаза.

Переперчили или пересолили?

Слишком острое или соленое блюдо? Не паникуйте, это поправимо! Чтобы исправить слишком острое блюдо, очистите картофель, положите его в блюдо и немного перемешайте. Картофель впитает лишние специи, и снова сделает блюдо съедобным.

А если блюдо слишком соленое, то же самое можно сделать с ломтиком хлеба!

Нет времени смягчать масло

Если ваш рецепт предполагает мягкое масло, а оно твердое как камень, можно просто натереть его на терке для сыра.

Тогда масло без проблем будет сочетаться с другими ингредиентами.

Фото: Масло можно мгновенно смягчить для выпечки (pixabay)

Избавьтесь от плохих запахов на кухне

Лук, рыба, котлеты, подгорелое блюдо... На кухне нередки случаи, когда наши кулинарные "шедевры" оставляют по себе неприятный запах.

Чтобы избавиться от ароматов, налейте уксус в миску (или две) и поместите их на кухне. Уксус обладает свойством прекрасно поглощать запахи.

Чтобы вода не переливалась из кастрюли

Чтобы вода во время варки (например, макарон), не переливалась, положите деревянную ложку на кастрюлю.

Пена будет подниматься к ложке, но не будет вытекать.

Продлите жизнь фруктам

Яблоки, груши, абрикосы, виноград и другие фрукты сохранятся дольше, если положить в корзину корковую пробку из-под вина.

Разрежьте пробку пополам и поместите ее в корзину. Пробка впитает лишнюю влагу из плодов, не давая им преждевременно почернеть и сгнить.

Фото: Фрукты можно хранить долго (pixabay.com)

Не дайте картофелю прорасти

Чтобы сохранить картофель как можно дольше, кроме хранения в затененном и сухом месте, мы должны положить яблоко в мешок для картошки.

Фрукт не только не даст картофелю прорасти, но и дольше сохранит корнеплоды твердыми.

Защитите варенье от плесени

Когда вы варите варенье и закатываете его в банки, посыпьте сверху тонкой пленкой сахарную пудру. Этот слой не даст в варенье заселиться бактериям и грибкам.