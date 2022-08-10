8 бабусиних порад для готуванні їжі, які треба знати на пам'ять

Цибуля без сліз

Під час чищення та нарізання цибулі більшість з нас ллє ріки сліз. Але уникнути цього можна.

Найефективніший спосіб - наберіть в рот трохи води і почистіть цибулю. "Сльозогінний газ", який виділяє цибуля, не потрапить вам в очі.

Переперчили чи пересолили?

Занадто гостра чи солона страва? Не панікуйте, це можна виправити! Щоб виправити занадто гостру страву, очистіть картоплю, покладіть її в страву і трохи перемішайте. Картопля вбере зайві спеції, і знову зробить страву їстівною.

А якщо страва надто солоне, те ж саме можна зробити зі скибочкою хліба!

Нема часу пом'якшувати масло

Якщо ваш рецепт передбачає м'яке масло, а воно тверде як камінь, можна просто натерти його на терці для сиру.

Тоді масло без проблем поєднається з іншими інгредієнтами.

Фото: Масло можна миттєво пом'якшити для випічки (pixabay)

Позбудьтеся поганих запахів на кухні

Цибуля, риба, котлети, підгоріла страва... На кухні нерідкі випадки, коли наші кулінарні "шедеври" залишають по собі неприємний запах.

Щоб позбутися ароматів, налийте оцет у миску (або дві) і помістіть їх на кухні. Оцет має властивість чудово поглинати запахи.

Щоб вода не переливалася з каструлі

Щоб вода під час варіння (наприклад, макаронів), не переливалася, покладіть дерев’яну ложку на каструлю.

Піна підніматиметься до ложки, але не витікатиме.

Продовжіть життя фруктам

Яблука, груші, абрикоси, виноград тощо збережуться довше, якщо покласти в кошик коркову пробку з-під вина.

Розріжте пробку навпіл і помістіть її в кошик. Пробка вбере зайву вологу з плодів, не даючи їм передчасно почорніти та згнити.

Фото: Фрукти можна зберігати довго (pixabay.com)

Не дайте картоплі прорости

Щоб зберегти картоплю якомога довше, окрім зберігання в затіненому та сухому місці, ми повинні покласти яблуко в мішок для картоплі.

Фрукт не тільки не дасть картоплі прорости, але й довше збереже бульби твердими.

Захистіть варення від цвілі

Коли ви варите варення і закатуєте його в банки, посипте зверху тонкою плівкою цукрову пудру. Цей шар що не дасть у варенні заселитися бактеріям та грибкам.